Mercedes-Benz CLA: la nuova generazione tra lusso, tecnologia e sostenibilità

La nuova Mercedes-Benz CLA è pronta a ridefinire il segmento premium con una sintesi perfetta tra lusso, tecnologia e sostenibilità.

Il modello introduce una gamma di propulsori elettrificati e un’esperienza digitale avanzata, grazie all’innovativo sistema operativo MB.OS e alla quarta generazione del sistema MBUX, che trasforma la guida in un’esperienza completamente personalizzata.

Dalla tecnologia di assistenza avanzata alle prestazioni elettriche di alto livello, la nuova CLA è una delle vetture più sofisticate mai realizzate dalla Stella. Con la versione CLA 250+ e la CLA 350 4MATIC EQ Technology, Mercedes-Benz propone un'autonomia fino a 792 km nel ciclo WLTP, ridefinendo gli standard della mobilità elettrica premium.

Un’auto più intelligente con il sistema MB.OS e l’AI integrata

La Mercedes-Benz CLA è il primo modello del marchio a integrare il sistema operativo MB.OS, una piattaforma sviluppata interamente da Mercedes per offrire aggiornamenti over-the-air e una navigazione avanzata con tecnologia Google Maps.

Il nuovo assistente virtuale MBUX basato sull’intelligenza artificiale generativa consente conversazioni naturali e risposte rapide grazie all’integrazione di ChatGPT4o e Google Gemini. L’auto è in grado di riconoscere le emozioni del conducente e adattarsi alle sue esigenze, offrendo un’interazione fluida e personalizzata.

Inoltre, il nuovo MBUX Superscreen trasforma l’esperienza di bordo con una grafica in real-time potenziata dal motore Unity Game Engine. Il sistema Zero Layer permette un accesso immediato alle funzioni più utilizzate, rendendo l’interfaccia ancora più intuitiva e vicina all’esperienza di uno smartphone.

Design senza tempo e innovazione aerodinamica

Il design della nuova CLA è un tributo alla sportività e all’eleganza senza compromessi. Il passo lungo e gli sbalzi cortiesaltano la dinamicità del modello, mentre il posteriore GT conferisce un aspetto imponente e sofisticato.

Uno degli elementi distintivi è il nuovo pannello frontale illuminato con motivo Star Pattern, che regala un effetto scenografico senza precedenti. Le firme luminose, sia anteriori che posteriori, riproducono la forma della stella Mercedes, garantendo un’identità immediatamente riconoscibile anche di notte.

L’abitacolo si distingue per un design minimalista, dominato dal Superscreen MBUX e da materiali di alta qualità, tra cui finiture in legno a poro aperto e una speciale carta decorativa innovativa per il settore automobilistico.

Prestazioni elettriche ai vertici della categoria

Mercedes-Benz ha puntato su un’architettura a 800 volt, riducendo drasticamente i tempi di ricarica. La CLA 250+ EQ Technology può ricaricare fino a 325 km in soli 10 minuti, grazie alla ricarica rapida fino a 320 kW in corrente continua.

Le nuove batterie ad alta densità energetica vantano anodi in ossido di silicio e grafite, garantendo una densità volumetrica di 680 Wh/l. Questo consente un 20% di energia in più rispetto alle precedenti generazioni, con una riduzione del 30% dell’impronta di carbonio durante il processo produttivo.

Il nuovo cambio a due velocità ottimizza la distribuzione della potenza, migliorando l’accelerazione e garantendo un’efficienza superiore sia in città che in autostrada.

Anche ibrida: flessibilità per ogni esigenza

Oltre alle versioni completamente elettriche, Mercedes-Benz offrirà la CLA in una versione ibrida a 48 volt, con tre livelli di potenza e la possibilità di guida in modalità full-electric fino a 100 km/h. La tecnologia di recupero energetico permette di recuperare fino a 25 kW in fase di decelerazione, migliorando l’efficienza complessiva del sistema.

Interni hi-tech e sostenibilità avanzata

Gli interni della nuova CLA combinano lusso e tecnologia con un’attenzione particolare alla sostenibilità. Materiali innovativi come ReNewKnit™ offrono un’alternativa ecologica alla pelle scamosciata, mentre la pelle vegana viene utilizzata per i rivestimenti di volante e sedili.

Il modello è stato progettato per essere 95% riutilizzabile e 85% riciclabile, confermando l’impegno di Mercedes-Benz nella riduzione dell’impatto ambientale.

Mercedes-Benz CLA: un nuovo standard per il lusso elettrificato

Con la nuova CLA, Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di berlina sportiva, coniugando intelligenza artificiale, prestazioni elettrificate e lusso digitale. Un modello che anticipa il futuro dell’automotive, offrendo un’esperienza di guida senza precedenti, sia per gli appassionati della mobilità elettrica che per chi cerca una soluzione ibrida avanzata.