Mercedes-Benz eSprinter entra nella flotta della Carinico Srl

Il futuro della mobilità è sempre più elettrico nel settore del trasporto, soprattutto per quanto concerne l’ultimo miglio e ora anche il penultimo miglio.

Grazie a soluzioni di connettività e di gestione avanzate si rivoluziona sempre di più il processo di consegna garantendo sostenibilità, sicurezza, efficienza, rispetto delle tempistiche di consegna e contenimento dei costi di gestione.

L’eSprinter rappresenta la soluzione ideale per le imprese che cercano una logistica d’avanguardia e sostenibile. 12 Mercedes-Benz eSprinter entrano a far parte della flotta della Carinico Srl, leader sul mercato nazionale del trasporto e della logistica distributiva. Mercedes-Benz eSprinter fissa nuovi standard in termini di termini di sicurezza e innovazione: il compagno di lavoro ideale per i corrieri, una garanzia di massima affidabilità in tutte le attività di distribuzione. Da circa dieci anni la Carnico Srl rappresenta un’eccellenza del settore, frutto di passione e alta professionalità.

L’azienda leader sul mercato nazionale del trasporto e della logistica distributiva ha infatti dato il benvenuto nella propria flotta a 12 Mercedes-Benz eSprinter che verranno utilizzati dalla principale rete di corrieri nazionali. Con oltre 900 mezzi, 70 mila spedizioni quotidiane e 1000 addetti, Carnico srl è tra i principali operatori nazionali del settore Logistica e Trasporti. Oltre il 25% della flotta di Carnico è composta da veicoli Full Electric, con un’attenzione costante all’ambiente. Nel 2022 l’azienda ha compiuto 10 anni di attività.

‘Siamo orgogliosi che un’azienda come la Carnico Srl abbia deciso di investire sul nostro bestseller elettrico, un veicolo che sta diventando sinonimo di affidabilità, sicurezza, efficienza e innovazione”, ha dichiarato Dario Albano, Managing Director Mercedes-Benz Vans. “Siamo certi che il Mercedes-Benz eSprinter diventerà un elemento strategico all’interno della flotta di questo importante player nel mercato della distribuzione’.

‘Siamo felici di potenziare la nostra flotta di veicoli elettrici a supporto delle attività di GLS nella zona Duomo di Milano - spiega Nicola Cardillo, CEO di Carnico Srl - Ringrazio Mercedes-Benz per la collaborazione e l'attenzione alle nostre esigenze. Siamo accomunati dalla stessa visione di un settore dei trasporti e della logistica sempre più green e sostenibile’.

‘Siamo molto soddisfatti del rapporto di collaborazione intrapreso con Mercedes-Benz Vans per le nostre attività di consegna’, commenta Donato Rulli, Director E2E Quality, Environment, Security & Safety di GLS. ‘Stiamo lavorando con grande impegno per provare a riscrivere il futuro dei trasporti, un futuro fondato sulla mobilità elettrica a zero emissioni. La sostenibilità, infatti, è uno dei valori chiave per GLS che, consapevole della propria responsabilità nei confronti dell’ambiente e delle prossime generazioni, si è posta come ambizione l’azzeramento delle emissioni e la neutralità ambientale entro il 2045’.

Mercedes-Benz è convinta dei vantaggi ecologici ed economici dei veicoli commerciali elettrici a batteria tanto da introdurre sul mercato van a propulsione elettrica in tutti i segmenti. La strategia ‘Lead in Electric Drive’ sottolinea l’ambizione di Mercedes-Benz Vans alla leadership nel campo della mobilità elettrica. Oggi già in prima linea con EQV, eSprinter, eVito e a breve anche nel segmento degli small van con eCitan.

La produzione sostenibile è un ulteriore, importante passo sulla strada che conduce alla neutralità carbonica. Già dal 2022 gli stabilimenti di Mercedes-Benz in ambito autovetture e van rispetteranno gli obiettivi ‘Ambition 2039’ e produrranno in tutto il mondo con un bilancio CO2 neutrale. Per raggiungere questi obiettivi, le emissioni legate alla produzione dei veicoli Mercedes-Benz ed all’alimentazione energetica degli stabilimenti verranno evitate ove possibile o ridotte con decisione.

A Düsseldorf l’eSprinter viene costruito su una linea comune insieme ai modelli Sprinter dotati di propulsione convenzionale. Il principio della produzione di entrambe le varianti di trazione verrà implementato anche negli stabilimenti di Charleston e Ludwigfelde. Così, in futuro, sarà possibile rispondere in modo molto preciso alle esigenze dei relativi mercati. La prossima generazione dell’eSprinter sarà prodotta, oltre che nella variante finora disponibile, anche in versione Furgone e come ‘modello aperto’, potendo così fungere da veicolo di base per, tra l’altro, autoambulanze, camper e furgoni refrigerati.