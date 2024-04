Mercedes-Benz guida l'innovazione SUV: tra elettrificazione e tradizione

In un'era dove la sostenibilità si intreccia indissolubilmente con l'innovazione tecnologica, Mercedes-Benz si posiziona all'avanguardia, proponendo una strategia automobilistica che non trascura nessun aspetto della mobilità moderna.

Con un occhio attento alla diversificazione tecnologica e l'altro puntato deciso sulla strada dell'elettrificazione, Mercedes-Benz dimostra una flessibilità tattica che pochi possono vantare, soprattutto nel segmento SUV, il più redditizio e popolare globalmente.

L'ampia gamma SUV Mercedes-Benz

Oggi, il portfolio SUV del marchio tedesco vanta ben 12 modelli, arricchiti da due Station Wagon All-Terrain, Classe C e Classe E, che uniscono l'eleganza e il comfort tipici della marca all'aspetto robusto e avventuroso dei SUV. La gamma spazia dai motori a benzina ai diesel di ultima generazione, passando per soluzioni mild e plug-in hybrid, fino ai gioielli della corona: i modelli 100% elettrici.

Tra questi, brillano l'EQA, l'EQB, l'EQE SUV e l'EQS SUV, con quest'ultimo disponibile anche in una prestigiosa versione Maybach. Questi veicoli rappresentano non solo il fulcro dell'offerta elettrica della Stella, ma anche una dimostrazione di come la marca riesca a coprire ogni segmento di mercato, dalle compatte alle lussuose ammiraglie, fino alle versioni ad alte prestazioni firmate Mercedes-AMG.

L'Imminente ivoluzione: la Classe G 100% elettrica

In attesa della prima Classe G completamente elettrica si prepara a fare il suo debutto, promettendo di ridefinire i canoni del lusso e della performance in chiave ecosostenibile. Questo modello segna un passo importante verso il futuro, simbolizzando l'impegno di Mercedes-Benz nella ricerca di soluzioni innovative che rispettino l'ambiente senza sacrificare la qualità e le prestazioni che hanno reso il marchio famoso in tutto il mondo.

Successo commerciale e impegno per la sostenibilità

Nel 2023, i SUV Mercedes-Benz hanno rappresentato il 65% delle vendite totali in Italia, con modelli come GLA, GLC e GLB a dominare il mercato delle motorizzazioni tradizionali. Parallelamente, la crescente popolarità dei modelli completamente elettrici testimonia un chiaro interesse verso soluzioni più sostenibili, con EQA, EQB e EQE SUV che si impongono come leader indiscussi nel loro segmento.

Le parole di Maurizio Zaccaria

Maurizio Zaccaria, Direttore vendite Mercedes-Benz Cars Italia, esprime orgoglio per l'ampia offerta di SUV, sottolineando l'importanza di offrire ai clienti una varietà di scelte che soddisfino le diverse necessità di mobilità. "Le motorizzazioni elettriche," dichiara Zaccaria, "rappresentano un'opportunità e un'alternativa in più, un'estensione della nostra gamma per una scelta tecnologica di grande valore, che guarda dritta al futuro."

Innovazione e sostenibilità: un binomio vincente

Un confronto tra i consumi dei modelli EQE SUV e GLE ha dimostrato come l'elettrificazione possa offrire vantaggi significativi sia in termini di costi di esercizio sia per l'impatto ambientale, confermando l'impegno di Mercedes-Benz verso una mobilità più sostenibile.

Verso il futuro: la prossima generazione di SUV

La futura generazione di SUV Mercedes-Benz si appoggerà su tre nuove piattaforme "born to be electric", che promettono di portare il marchio e i suoi clienti verso nuovi orizzonti di sostenibilità e innovazione. Tra queste, spiccano la Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), la Mercedes-Benz Electric Architecture (MB.EA) e la Mercedes-AMG Electric Architecture (AMG.EA), pronte a definire il futuro della mobilità di lusso.

Mercedes-Benz non solo risponde alle esigenze attuali dei consumatori con un'offerta ricca e diversificata, ma si proietta con determinazione verso un futuro sostenibile, dove tecnologia e rispetto per l'ambiente si fondono in un binomio inscindibile, delineando nuovi orizzonti per il mondo automotive.