Mercedes-Benz rivoluziona le batterie: apre il futuristico eCampus a Stoccarda

Mercedes-Benz ha inaugurato l’eCampus presso la sua sede centrale di Stoccarda-Untertürkheim, segnando un importante passo avanti nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie delle batterie.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il ministro federale tedesco degli affari economici Robert Habeck, il primo ministro del Baden-Württemberg Winfried Kretschmann e altri ospiti di alto livello. Questo nuovo centro di competenza è dedicato allo sviluppo di celle a batteria innovative e ad alte prestazioni, nonché a nuovi processi di produzione.

Ola Källenius, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è ridurre i costi della batteria di oltre il 30 per cento nei prossimi anni. L’apertura del Mercedes-Benz eCampus segna un passo importante nella nostra strategia aziendale sostenibile, avvicinandoci a svolgere un ruolo tecnologico di primo piano nella mobilità elettrica."

Investimenti significativi per il futuro della mobilità elettrica

Nel 2024, Mercedes-Benz investirà 14 miliardi di euro nella ricerca e nello sviluppo, con una percentuale significativa destinata allo sviluppo di batterie e sistemi di azionamento elettrico. Il nuovo "Industrial Cell Lab" del eCampus copre l'intera catena di sviluppo e produzione delle celle a batteria, permettendo all'azienda di acquisire competenze fondamentali per un processo di produzione economico.

Gli investimenti, nell'ordine di diverse centinaia di milioni di euro, rafforzano Stoccarda-Untertürkheim come polo high-tech per le tecnologie di guida, sottolineando l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità e l’innovazione.

Innovazione nella tecnologia delle batterie

Il Mercedes-Benz eCampus rappresenta un centro di competenza per lo sviluppo di celle e batterie per i futuri veicoli elettrici del marchio. Tra le tecnologie in sviluppo vi sono le celle agli ioni di litio con anodi ad alta energia basati su compositi di silicio e innovative sostanze chimiche catodiche senza cobalto, oltre alla tecnologia delle batterie a stato solido. L'obiettivo è sviluppare celle con "Mercedes-Benz DNA" per ottenere alta densità energetica, capacità e prestazioni di ricarica rapida, costruendo competenze per la loro industrializzazione.

Il programma tecnologico VISION EQXX ha dimostrato l'importanza di padroneggiare la chimica cellulare per lo sviluppo di prodotti futuri. Grazie a una potente batteria con chimica cellulare pionieristica, questo veicolo ha stabilito record di distanza ed efficienza per i veicoli elettrici in diversi viaggi.

Processi di produzione all’avanguardia

Le operazioni presso il nuovo centro di competenza per le tecnologie delle batterie nel cuore dell'impianto di Stoccarda-Untertürkheim inizieranno in due fasi. La fabbrica di circa 10.000 metri quadrati per la produzione industriale di celle a batteria ha iniziato le operazioni dopo un periodo di costruzione di circa due anni. Le strutture di produzione all'avanguardia nel "Industrial Cell Lab" permettono di produrre e testare celle a batteria con diverse chimiche su scala industriale. Diverse decine di migliaia di celle possono essere prodotte qui ogni anno per lo sviluppo di future generazioni di batterie.

Il processo di produzione delle celle ha una grande influenza sulla qualità della batteria. Mercedes-Benz mira a padroneggiare non solo la composizione chimica delle celle, ma anche il processo di produzione industriale. Il nuovo Industrial Cell Lab consente all'azienda di acquisire esperienza nella produzione economica di celle con "Mercedes-Benz DNA".

Il nuovo edificio per la seconda fase dovrebbe essere completato entro la fine dell'anno. Questo centro di prova e test ospiterà una fabbrica di batterie per lo sviluppo di prodotti e processi, nonché la garanzia della maturità per la produzione industriale su larga scala. Le strutture di test all'avanguardia sono costruite su un'area di circa 20.000 metri quadrati per testare e dimostrare in modo completo la sicurezza e la durata delle batterie.

Edificio storico trasformato in centro high-tech

Il nuovo edificio Mercedes-Benz eCampus si trova sul sito degli ex edifici 132/1 e 132/2 nel centro dell'impianto di Stoccarda-Untertürkheim. L'edificio originale 132/1 è stato costruito nel 1907 e nei suoi primi anni ha ospitato la produzione di alberi a camme e alberi a gomito, utilizzati in numerose generazioni di motori a combustione Mercedes-Benz. Ora, come centro di competenza per le future tecnologie di guida, il nuovo eCampus gioca un ruolo chiave nella trasformazione della pianta con una storia lunga ed eventosa di 120 anni.

Impegno per la sostenibilità

Il concetto di costruzione per il nuovo eCampus, che copre più di 30.000 metri quadrati, soddisfa anche i criteri di sostenibilità di Mercedes-Benz. Le sue fondazioni contengono calcestruzzo riciclato realizzato con materiali di demolizione. Più del 75 percento dell'area del tetto utilizzabile del centro di prova è dotato di sistemi fotovoltaici e fornisce energia rinnovabile. Anche l'intera area del tetto è inverdita. Le pompe di calore reversibili e gli accumulatori freddi consentono una fornitura di calore sostenibile e un condizionamento d'aria per la sala.

I siti di produzione di Mercedes-Benz sono stati a emissioni zero dal 2022. Entro il 2030, il piano è quello di coprire più del 70 per cento dei requisiti energetici di produzione con energia rinnovabile. Questo sarà ottenuto attraverso l'espansione dell'energia solare ed eolica nei siti e la conclusione di ulteriori accordi di acquisto di energia corrispondenti.

Dichiarazioni dall'apertura del Mercedes-Benz eCampus

Robert Habeck, ministro federale tedesco per gli affari economici e l'azione per il clima, ha dichiarato: “Le batterie ad alte prestazioni sono il cuore dell'elettrificazione dei trasporti e sono la chiave per la trasformazione di successo dell'industria automobilistica. La domanda di batterie innovative e sostenibili continuerà a salire bruscamente in Europa nei prossimi anni. Sono felice che con il nuovo eCampus, Mercedes-Benz si concentrerà sulle sue attività di ricerca e sviluppo per le batterie presso il sito di Untertürkheim.”

Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG e Chief Technology Officer, ha aggiunto: “Al nuovo eCampus, possiamo raggruppare ed espandere la nostra esperienza completa di ricerca e sviluppo in tutto il sistema di azionamento elettrico in modo ancora più efficace. Questo ci offre nuove opportunità per innovazioni sostenibili nella chimica cellulare. A Untertürkheim, copriamo l'intero processo di sviluppo, dalla chimica cellulare alla certificazione.”

Winfried Kretschmann, primo ministro del Baden-Württemberg, ha affermato: “D'ora in poi, il cuore dell'auto elettrica – la cella della batteria – sarà anche fabbricato in questa posizione impressionante al centro dell'impianto Mercedes del patrimonio di Untertürkheim. La tecnologia di archiviazione delle batterie altamente specializzata è un modello di business promettente per il nostro paese.”

Frank Nopper, sindaco della città di Stoccarda, ha detto: “Per me, l'impianto principale Mercedes-Benz a Untertürkheim è associato allo spirito svevo di innovazione, tinkering e invenzione. È fantastico che Mercedes-Benz stia impostando il corso giusto in questo luogo di ispirazione con il nuovo eCampus.”

Chiusura del ciclo della batteria

L'apertura dell'eCampus segna un passo importante nella strategia aziendale sostenibile di Mercedes-Benz. Entro il 2039, l'azienda mira a che la sua flotta di nuovi veicoli sia a zero emissioni di carbonio durante l'intero ciclo di vita. Oltre alla decarbonizzazione, uno dei feri più importanti per questo è l'istituzione di un'economia circolare per conservare le risorse primarie. Mercedes-Benz sta perseguendo un approccio olistico alle batterie, concentrandosi su tre questioni fondamentali: progettazione circolare, conservazione del valore e chiusura del ciclo.

Le attività dell'eCampus costituiscono il punto di partenza del concetto circolare di Mercedes-Benz. Con l'approccio "Design for Circularity", l'azienda considera l'intera catena del valore della tecnologia delle batterie fin dall'inizio. Dallo sviluppo di nuove chimiche cellulari al test delle celle della batteria e alla produzione in piccole quantità per lo sviluppo, l'azienda progetta celle della batteria con "Mercedes-Benz DNA". I risultati confluiscono nella produzione in serie di celle a batteria presso le aziende partner.

La produzione di batterie per veicoli elettrici Mercedes-Benz è net carbon neutral nelle fabbriche di batterie in tre continenti, compresi i due impianti di Untertürkheim a Brühl e Hedelfingen. La produzione locale di batterie è un fattore chiave di successo per la strategia aziendale sostenibile di Mercedes-Benz.

L'azienda offre batterie ricondizionate come pezzi di ricambio per tutti i veicoli elettrici in linea con il concetto di un'economia circolare e per conservare le risorse. Inoltre, la controllata Mercedes-Benz Energy ha stabilito un modello di business di successo per applicazioni di stoccaggio stazionario su larga scala. Le batterie che non possono più essere utilizzate nel veicolo possono essere riutilizzate nei sistemi di archiviazione di seconda vita. Il riciclaggio dei materiali arriva alla fine della vita di una batteria ed è la chiave per chiudere il ciclo di materiali. Un passo importante in questa direzione è l'apertura di una fabbrica di riciclaggio di batterie quest'anno a Kuppenheim, nel sud della Germania.

Impegno verso la formazione e la crescita

Sabine Kohleisen, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG e direttore delle risorse umane e del lavoro, ha dichiarato: “La trasformazione verso l'elettromobilità sta cambiando i ruoli e i doveri di lavoro. Questo è particolarmente vero nel nostro sito di produzione del patrimonio per i sistemi di azionamento a Untertürkheim. Per modellare con successo questo cambiamento, sarà necessaria la flessibilità in primo luogo. Stiamo sostenendo i nostri team attraverso questa trasformazione offrendo una vasta gamma di opportunità di sviluppo con una varietà di programmi di formazione e corsi personalizzati.”

Con l’apertura dell’eCampus, Mercedes-Benz non solo rafforza la sua posizione nel settore della mobilità elettrica, ma sottolinea anche il suo impegno verso la sostenibilità, l'innovazione e lo sviluppo continuo. Questo nuovo centro di competenza rappresenta un importante passo avanti nel percorso verso un futuro più verde e tecnologicamente avanzato.