Mercedes-Benz Vans e ONOMOTION lanciano la e-cargo per l’ultimo miglio

Mercedes-Benz Vans e il produttore berlinese di cargo bike ONOMOTION stanno trasformando il panorama della logistica urbana

attraverso l'innovazione e la sostenibilità. Il loro progetto congiunto, centrato sul dimostratore tecnologico SUSTAINEER e le e-cargo bike di ONOMOTION, mira a ottimizzare le consegne dell'ultimo miglio in un'ottica di zero emissioni locali di CO2.

Il SUSTAINEER, basato sul Mercedes-Benz eSprinter, è un veicolo completamente elettrico che incorpora avanzate soluzioni tecnologiche per la decarbonizzazione e la riduzione del consumo di risorse. Queste innovazioni non solo mirano a un futuro sostenibile, ma migliorano anche la qualità della vita dei conducenti e l'efficienza delle operazioni di consegna.

Il sistema integrato tra l'eSprinter e la cargo bike elettrica di ONOMOTION è un modello di efficienza logistica. L'eSprinter funge da micro-deposito mobile che trasporta merci preconfezionate in container speciali fino alle e-cargo bike, che poi completano la consegna direttamente alla porta dei clienti. Questa metodologia riduce significativamente i tempi di inattività del veicolo e migliora l'efficienza delle consegne in aree urbane e rurali.

Le e-cargo bike di ONOMOTION offrono una soluzione pratica e agile per navigare nelle aree urbane, con il vantaggio di non richiedere un parcheggio tradizionale e di ridurre l'occupazione del suolo. Con una capacità di carico fino a 200 chilogrammi e un'autonomia che può essere raddoppiata con una batteria sostituibile, le e-cargo bike rappresentano un'alternativa ecocompatibile e flessibile per la distribuzione di merci.

Mercedes-Benz Vans ha implementato le tecnologie come il riscaldamento vicino alla carrozzeria e la climatizzazione zonale, che riducono notevolmente il fabbisogno energetico e aumentano l'autonomia del veicolo. Il filtro antiparticolato nel modulo anteriore, sviluppato in collaborazione con MANN+HUMMEL, è un'altra innovazione che contribuisce a un ambiente più pulito riducendo il particolato in aria.

Questa partnership rappresenta un modello eccellente di come la collaborazione tra industrie possa portare a soluzioni che non solo rispettano l'ambiente ma migliorano anche l'efficienza operativa e la vita quotidiana in città. Con un occhio sempre rivolto al futuro, Mercedes-Benz Vans e ONOMOTION continuano a spingere i limiti della tecnologia e della sostenibilità nel settore dei trasporti.