Mercedes-Benz Vans svela la prossima generazione dell’eSprinter

Continua elettrificazione di tutta la gamma dei Mercedes-Benz Vans , continuando a porre al centro del proprio impegno l’affidabilità, la qualità e l’ottimizzazione del Total Cost of Ownership (TCO). Per offrire ai propri Clienti un valore aggiunto ancora maggiore, Mercedes-Benz Vans ha sviluppato la Electric Versatility Platform. Su questa piattaforma verrà realizzata la prossima generazione dell’eSprinter. Gli elementi costitutivi principali del nuovo concept sono tre moduli, che consentono la massima libertà nello sviluppo e nella configurazione di differenti forme dell’allestimento - qualità riservate finora solo allo Sprinter a trazione convenzionale.

“La prossima generazione dell’eSprinter consente diverse varianti di allestimento. Grazie a questa versatilità, portiamo i vantaggi del trasporto merci a zero emissioni locali in settori molto diversificati”, afferma Marcus Breitschwerdt, Responsabile di Mercedes-Benz Vans. “Lo Sprinter dimostra le nostre competenze nel settore del trasporto da un quarto di secolo. Nel campo della mobilità elettrica, abbiamo introdotto negli ultimi anni numerose innovazioni. La nostra Electric Versatility Platform coniuga il meglio di entrambi i mondi.”

Mercedes-Benz è convinta dei vantaggi ecologici ed economici dei veicoli commerciali elettrici a batteria e continuerà a portare avanti i propri progetti con estrema decisione, introducendo sul mercato van a propulsione elettrica in tutti i segmenti. Con la prossima generazione dell’eSprinter, Mercedes-Benz Vans prosegue coerentemente la sua strategia di elettrificazione. In questo modo, la divisione Van sottolinea la propria ambizione alla leadership nel campo dei sistemi di trazione elettrica e investe 350 milioni di euro nella nuova Electric Versatility Platform. Offrirà in tal modo soluzioni adeguate anche per i mercati di USA e Canada. Inoltre, la prossima generazione dell’eSprinter verrà prodotta con un bilancio di CO 2 neutro - si tratta di un ulteriore passo in avanti nell’attuazione del programma ‘Ambition2039’.

Già oggi Mercedes-Benz Vans è leader in Europa, vantando una quota nel mercato dei veicoli elettrici superiore al 30% nei due segmenti midsize-van e large-van. Dopo l’eVito e l’eSprinter, con il futuro eCitan Mercedes-Benz Vans presidierà l’offerta di veicoli elettrici a batteria in tutti i segmenti commerciali dei va

Lo sviluppo della Electric Versatility Platform sottolinea chiaramente il nuovo orientamento della strategia di Mercedes-Benz Vans, che prevede, tra l’altro, la leadership dell’Azienda nel campo della mobilità elettrica.

Analogamente alle vetture, anche Mercedes-Benz Vans ridefinisce il proprio orientamento strategico focalizzandosi sui seguenti ambiti tematici:

- Chiaro posizionamento come Marchio premium per Clienti commerciali e privati

Mercedes-Benz Vans rende ancor più riconoscibile il proprio profilo premium di soluzioni di trasporto orientate al futuro, per Clienti commerciali e privati.

- Focus su una crescita redditizia

Un altro punto di forza è l’attenzione rivolta a quei mercati e a quei segmenti che, offrendo fatturati e margini elevati, assicurano una crescita redditizia a livello mondiale. Oltre che in Europa, Mercedes-Benz Vans intensificherà il proprio impegno nella regione NAFTA e in Asia, con un’attenzione particolare rivolta alla Cina.

- Focus sulla fidelizzazione dei Clienti e incremento delle vendite ricorrenti

Mercedes-Benz Vans intensificherà ulteriormente la collaborazione con i propri Clienti.

- Posizione di leadership nei campi della trazione elettrica e delle soluzioni digitali

L’obiettivo di Mercedes-Benz Vans è quello di stabilire nuovi punti di riferimento nel segmento dei van, con soluzioni orientate ai Clienti. Vengono inoltre costantemente sviluppati e ottimizzati il collegamento in rete dei veicoli e l’impiego di soluzioni digitali.

- Riduzione dei costi

Per migliorare la redditività e aumentare la competitività, è necessario ridurre i costi fissi. La redditività riveste un ruolo centrale anche nel contesto della trasformazione verso una mobilità a zero emissioni e collegata in rete.