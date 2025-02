Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen: un’icona della Formula 1 battuta all’asta per una cifra record

La Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen del 1954, una delle monoposto più rappresentative della Formula 1 degli anni ‘50, ha stabilito un nuovo primato nel mercato delle auto da collezione.

Il prestigioso modello è stato venduto all’asta da RM Sotheby’s per 51.155.000 euro (53.917.370 dollari) il 1° febbraio 2025, presso il Museo Mercedes-Benz di Stoccarda. L’evento ha visto la partecipazione di collezionisti da tutto il mondo, confermando il valore storico delle Frecce d’Argento.

Un pezzo di storia della Formula 1

La W 196 R segna un’epoca nella storia del motorsport. Progettata per il Campionato del Mondo del 1954, la monoposto fu sviluppata per adattarsi alle nuove normative che limitavano la cilindrata dei motori a 2,5 litri. Con un’aerodinamica innovativa e un motore derivato dall’aeronautica, la vettura si distinse immediatamente per le sue prestazioni. Piloti del calibro di Juan Manuel Fangio e Stirling Moss la portarono al successo, consolidando la supremazia di Mercedes-Benz in quegli anni.

Il telaio 00009/54, venduto all’asta, è uno dei pochi esemplari rimasti. Nel 1965 fu donato all’Indianapolis Motor Speedway Museum, dove è stato esposto per decenni prima di essere messo in vendita per finanziare nuovi progetti di restauro della collezione.

Un’asta da record

La vendita della W 196 R ha attirato l’interesse di collezionisti e investitori, con una competizione serrata tra offerenti presenti in sala e partecipanti telefonici da tutto il mondo. Dopo una serie di rilanci, la cifra finale ha stabilito un nuovo primato per una monoposto di Formula 1 battuta all’asta.

Marcus Breitschwerdt, CEO di Mercedes-Benz Heritage GmbH, ha sottolineato l’importanza storica della vettura: “Pochissime Mercedes-Benz Silver Arrows sono di proprietà privata. Il prezzo raggiunto conferma il valore senza tempo di questi modelli, che rappresentano una parte fondamentale della nostra tradizione nel motorsport.”

Anche Gord Duff, responsabile globale delle aste di RM Sotheby’s, ha commentato il successo della vendita: “Questa macchina è tra le più significative della storia delle corse. È stato un privilegio gestire la sua vendita.”

Dal lato dell’Indianapolis Motor Speedway Museum, il presidente Joe Hale ha dichiarato: “Il ricavato dell’asta sarà destinato alla conservazione e al restauro della nostra collezione, garantendo la tutela del patrimonio motoristico.”

Mercedes-Benz e il valore delle auto storiche

L’asta della W 196 R conferma l’interesse per le vetture storiche Mercedes-Benz. Nel 2022, sempre presso il Museo Mercedes-Benz di Stoccarda, la 300 SLR "Uhlenhaut Coupé" fu venduta per 135 milioni di euro, stabilendo il record assoluto per un’auto d’epoca. Questo nuovo risultato rafforza ulteriormente il posizionamento del marchio nel mondo delle auto da collezione.

La Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen rappresenta un capitolo fondamentale nella storia della Formula 1 e del motorsport. La sua vendita all’asta segna un nuovo traguardo nel mercato delle vetture storiche, testimoniando l’interesse crescente per le icone della velocità e dell’ingegneria automobilistica.