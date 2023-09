Mercedes GLC Coupé, carattere offroad ma con stile

Nuova Mercdes GLC Coupé, e già dal primo impatto trasmette eleganza, dinamismo e ambizioni off-road.

Proporzioni sorprendenti, bordi sagomati ben definiti, interni esclusivi e di alta manifattura, ma anche prestazioni sportivee alta efficienza, fanno dell'ultima nata di casa Mercedes una vettura unica. È disponibile con powertrain elettrificatim, sia ibridi plug-in, con elevata autonomia elettrica che mild hybrid con tecnologia a 48 volt e generatore di avviamento integrato per una maggiore spinta e recupero. Le sospensioni sportive fanno parte dell'equipaggiamento standard. La coupé si distingue per la trazione integrale 4Matic di serie e la guida in fuoristrada anche full electric nei modelli plug-in. Grazie allo schermo off-road e al ‘cofano trasparente’ come elemento della telecamera a 360 gradi, l'esperienza di guida diventa ancora più confortevole.

La caratteristica distintiva del nuovo GLC Coupé è la sua silhouette sportiva. L'equipaggiamento di serie comprende gli esterni Avantgarde con cerchi in lega leggera da 18 pollici e il pacchetto cromato. I modelli ibridi escono di serie con pneumatici a profilo misto di larghezza diversa sull'asse anteriore e posteriore. Ad accentuare la larghezza della vettura è il passaggio senza soluzione di continuità dai fari alla griglia del radiatore. Il motivo Mercedes-Benz è di serie sulla copertura della griglia del radiatore. Gli interni di GLC Coupé sono dotati di serie della moderna linea Avantgarde. La plancia è strutturata in modo chiaro. La parte superiore ha un profilo alare con nuove bocchette di ventilazione appiattite. La parte inferiore è caratterizzata da un'ampia superficie di rivestimento che confluisce senza soluzione di continuità nella console centrale ricurva. Lo schermo LCD ad alta risoluzione da 12,3 pollici (31,2 cm) di fronte al guidatore sembra fluttuare liberamente sopra il profilo alare e la superficie delle finiture. Il display centrale da 11,9 pollici (30,2 cm) si erge dalla console centrale e sembra fluttuare sopra la superficie delle finiture. Come il cruscotto, la superficie dello schermo è leggermente inclinata verso il conducente.

Le dimensioni sottolineano l'aspetto dinamico e muscoloso della nuova GLC Coupé. Con una lunghezza di 4.763 mm, è più lunga di 31 mm e più alta di 5 mm rispetto al modello precedente. Le carreggiate sono più larghe, di 6 mm all'anteriore (ora 1.627 mm) e di 23 mm al posteriore (ora 1.640 mm). La maggiore lunghezza del veicolo va a vantaggio del passo e degli sbalzi anteriori e posteriori. La larghezza è rimasta invariata a 1.890 mm. Con un bagagliaio ancora più capiente di prima, la GLC Coupé è pronta per i grandi viaggi: 545 litri (45 litri in più rispetto al modello precedente) a 1.490 litri (con un aumento di 90 litri) nei modelli mild hybrid e 390-1.335 litri negli ibridi plug-in. Il portellone posteriore EASY-PACK è di serie. Questo si apre o si chiude comodamente premendo un pulsante con la chiave di accensione, l'interruttore nella portiera del conducente o la maniglia di sblocco sul portellone posteriore. L'ultima generazione del pacchetto Driving Assistance Plus contiene funzioni aggiuntive e migliorate.

Queste riducono il carico di lavoro del conducente nelle situazioni quotidiane per una guida più confortevole e sicura. In caso di pericolo, i sistemi sono in grado di reagire alle collisioni imminenti in base alla situazione. Grazie a sensori ambientali più potenti, i sistemi di parcheggio possono supportare meglio il conducente durante le manovre. L'integrazione dei sensori nel sistema MBUX rende il funzionamento più intuitivo e fornisce un supporto attraverso il display. Lo sterzo dell'asse posteriore opzionale è integrato nell'assistente di parcheggio e i percorsi vengono calcolati di conseguenza. Le funzioni di frenata di emergenza servono anche a proteggere gli altri utenti della strada, per una maggiore sicurezza stradale. La nuova GLC Coupé è dotato di serie di fari LED High Performance.