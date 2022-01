Mercedes e Luminar insieme per accelerare sulla guida autonoma

Mercedes-Benz e Luminar Technologies, hanno annunciato una partnership per accelerare lo sviluppo delle future tecnologie di guida automatizzata. Elemento centrale è il miglior accesso alle nuove tecnologie e alle competenze globali.

La nuova partnership con Luminar sottolinea la politica di Mercedes-Benz di espandere continuamente la propria rete di partner tecnologici di alto livello e fornitori per passenger cars. L'intento della partnership è sfruttare la tecnologia lidar, centrale per Luminar, con l'obiettivo di industrializzarla e integrarla nei veicoli Mercedes-Benz di serie. Accorciando i cicli di sviluppo e rafforzando le partnership tecnologiche, Mercedes-Benz punta a garantire le tecnologie più avanzate ai propri veicoli.

“Luminar si integra perfettamente nel nostro attuale elenco di collaborazioni di alto livello con aziende tecnologiche leader e all'avanguardia. Il raggiungimento da parte di Mercedes-Benz del livello SAE 3 ha già segnato un'enorme pietra miliare per la guida automatizzata e sono assolutamente convinto che le partnership aumenteranno la nostra ambizione per ciò che sarà possibile in futuro. La cooperazione è una parte essenziale della strategia di Mercedes-Benz, pertanto, sono estremamente lieto di avere Austin Russell e Luminar a bordo per il nostro viaggio", ha dichiarato Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG, Chief Technology Officer responsabile Development e Procurement.

"Questa partnership è un momento fondamentale per il settore, a dimostrazione di come la sicurezza e le funzioni di guida autonoma sostanzialmente aumentate su automobili di uso comune stiano passando dalla fantascienza al mainstream", ha dichiarato Austin Russell, fondatore e CEO di Luminar. "Mercedes-Benz è sempre stata un leader tecnologico e un motore primario per il settore, un marchio sinonimo di innovazione automobilistica, sicurezza, lusso e qualità."