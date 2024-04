Mercedes-Maybach e LaChapelle insieme alla Milano Design Week

Mercedes-Maybach e David LaChapelle hanno nuovamente unito le forze in un progetto che fonde l'eleganza del design automobilistico con l'arte visiva.

Questa collaborazione ha dato vita a tre nuove opere d'arte, ispirate rispettivamente ai movimenti del Futurismo, Cubismo e Surrealismo, presentate durante la Settimana del Design di Milano.

La collaborazione rappresenta un vero ponte tra la tradizione ingegneristica di Maybach e l'audacia artistica di LaChapelle. Le opere, curate personalmente dall'artista, offrono una visione fresca e dinamica che rispecchia l'innovazione continua del marchio. L'evento di lancio, tenuto il 16 aprile presso la Galleria Meravigli, ha offerto un'esperienza immersiva che ha messo in mostra la simbiosi tra l'arte e l'automobile.

"Con queste opere vogliamo superare i confini tradizionali del design automobilistico e esplorare nuove frontiere dell'espressione artistica", ha commentato Daniel Lescow, Head of Mercedes-Maybach at Mercedes-Benz Group AG. "La nostra partnership con David LaChapelle non è solo una collaborazione; è una celebrazione del potenziale illimitato di creatività e innovazione".

David LaChapelle, noto per il suo stile unico e le interpretazioni audaci, ha adottato un approccio non convenzionale nella realizzazione delle opere. "Non seguo mai un brief prestabilito", ha dichiarato l'artista. "Ho scelto il Futurismo, il Cubismo e il Surrealismo come lenti attraverso cui interpretare la filosofia di Maybach, per riflettere l'essenza di un marchio che è sia storico che all'avanguardia".

La collaborazione tra Mercedes-Maybach e LaChapelle non solo rafforza il legame tra arte e industria automobilistica, ma eleva anche il concetto di cosa può essere un'automobile nel contesto moderno dell'arte e del design. Le opere entreranno a far parte della prestigiosa Mercedes-Benz Art Collection e saranno esposte in vari eventi internazionali, consentendo al pubblico globale di apprezzare questa fusione unica di arte e ingegneria.