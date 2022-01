Mercedes presenta il nuovo me Privacy Center

Per Mercedes-Benz la sicurezza è importante, e lo è sempre stata.

Sia nel mondo fisico che in quello digitale. L’elevato numero di richieste che i clienti pongono ai propri veicoli possono quindi ricadere nella gestione dei dati. Nel nuovo Mercedes me Privacy Center i clienti possono avere una visione d'insieme dei loro dati personali in modo ancora più semplice e veloce e decidere in modo intuitivo per cosa Mercedes-Benz può utilizzarli.

I clienti entrano in contatto con Mercedes-Benz attraverso molte interazioni dentro e fuori il veicolo. Mercedes-Benz può personalizzare molte esperienze, servizi, prodotti e offerte per i clienti con l'aiuto dei dati - se i clienti acconsentono all'uso dei propri dati. Il Mercedes me Privacy Center raggruppa queste scelte e le visualizza comodamente in un unico luogo. Inoltre, i clienti possono concedere o ritirare l'autorizzazione al trattamento dei dati con pochi clic.

Navigazione intuitiva e scelte semplici

I clienti accedono alla dashboard attraverso il login nel loro account Mercedes me. L'accesso alla piattaforma avviene tramite "Le mie impostazioni". Qui i clienti possono visualizzare utilizzo dei propri dati e modificarlo a piacimento. Le loro scelte sono presentate in modo coerente e raggruppate in cinque categorie: "Servizi Mercedes me", "Contributo alla mobilità e alla connettività", "Servizi di terzi", "Ulteriore sviluppo di funzioni e servizi del veicolo", "Offerte e informazioni personalizzate".

In Germania, il Mercedes me Privacy Center è stato recentemente attivato. Il roll-out a livello europeo seguirà nei prossimi mesi - a medio termine, i clienti Mercedes-Benz dovrebbero essere in grado di accedere alla piattaforma in tutto il mondo. L'integrazione nella Mercedes me App è già in fase di pianificazione. L'applicazione sta crescendo passo dopo passo, attraverso più funzioni e feedback dei clienti integrati. Per chi fosse interessato. Maggiori informazioni sul Privacy Center e sui principi della privacy Mercedes-Benz sono disponibili sulla Privacy Landing Page.