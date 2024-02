Milano scopre la nuova BMW X2 attraverso un viaggio immersivo multisenso

La House Of BMW di via Monte Napoleone a Milano è stata teatro di un evento straordinario che ha segnato il lancio della nuova BMW X2 sul mercato italiano.

Con il claim "MAKE IT REAL", l'evento si è svolto dal 9 al 18 febbraio, offrendo ai visitatori un'esperienza multisensoriale unica, in grado di fondere tecnologia avanzata e creatività umana. L'installazione, ispirata al concetto di JOY, valore fondamentale per il brand BMW, ha saputo attirare ben 6.500 visitatori, dimostrando il forte interesse e la curiosità verso l'innovativa vettura del marchio bavarese.

L'esperienza immersiva "MAKE IT REAL" ha offerto un primo contatto diretto con la BMW X2, attraverso performance artistiche, tecnologia d'avanguardia, design innovativo e stimoli sensoriali che hanno coinvolto la vista, l'udito e l'olfatto. Gli ospiti hanno avuto l'opportunità di immergersi nel mondo della BMW X2 e di scoprirne le caratteristiche uniche e lo spirito innovativo. La House Of BMW, con la sua atmosfera sofisticata e all'avanguardia, ha rappresentato la cornice ideale per questo evento esclusivo, che ha rafforzato il legame tra BMW e i suoi clienti e consolidato la posizione dell'azienda come leader nel segmento premium dell'automotive.

Carlo Botto Poala, Direttore Marketing di BMW Italia, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'evento: "L'eccezionale risposta ricevuta per 'MAKE IT REAL' testimonia l'entusiasmo che circonda il lancio della nuova BMW X2. Siamo orgogliosi che il nostro impegno nel creare un'esperienza unica sia stato accolto con tanto entusiasmo. Questo successo riflette la passione e l'innovazione che guidano BMW Italia." L'evento ha segnato un momento significativo per BMW, dimostrando ancora una volta la capacità dell'azienda di innovare e coinvolgere il pubblico in modi sempre nuovi e emozionanti.