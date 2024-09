MINI celebra 65 anni di storia e svela il futuro elettrico alla House of MINI

MINI ha celebrato un traguardo importante nella sua storia, festeggiando il 65° anniversario del marchio con un evento esclusivo nel cuore del quadrilatero della moda milanese.

In Via Montenapoleone 12, è stata inaugurata la House of MINI, un luogo dove passato, presente e futuro si incontrano, offrendo ai visitatori un viaggio iconografico attraverso i decenni che hanno reso MINI un'icona globale dell’automobilismo.

L'evento inaugurale ha messo in luce l’evoluzione di un’idea rivoluzionaria, nata nel 1959 dal genio di Alec Issigonis e reinterpretata dal BMW Group nel 2001. Oggi, MINI è molto più di un’automobile: è uno stile di vita, capace di attraversare diverse generazioni mantenendo intatta la sua inconfondibile identità. Dalla prima Mini alla MINI di oggi, il brand si è sempre distinto per la sua capacità di anticipare le tendenze, pur restando fedele alle sue radici.

“MINI è entrata nel portafoglio del BMW Group nel 2001 con una missione chiara: attrarre una clientela diversa, più giovane e trendsetter”, ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia. Oggi, la sfida è quella di mantenere questa iconicità e proiettarla verso il futuro, assicurandosi che MINI continui a essere un punto di riferimento non solo nel mondo dell’automobile, ma anche nel contesto più ampio del lifestyle.

Nel corso dell’evento, Federica Manzoni, Head of MINI Italia, ha evidenziato l’importanza della House of MINI come punto di riferimento per la comunità del marchio: "Abbiamo trasformato la nostra rinomata House of BMW nella House of MINI, celebrando 65 anni di storia e presentando le nostre novità, come la nuova MINI Aceman. Questa celebrazione rappresenta il perfetto connubio tra heritage e innovazione, con un occhio rivolto verso il futuro del brand".

Durante la prima settimana dell’evento, i visitatori possono ammirare due vetture che simboleggiano il passato e il futuro del marchio: una Morris Mini-Cooper S Works Rally del 1965 e la nuova MINI Cooper. Dal 16 settembre, sarà esposta anche la nuovissima MINI Aceman, un innovativo crossover 100% elettrico a 5 porte, che combina dimensioni compatte con uno spazio ottimizzato all'interno dell’abitacolo. La MINI Aceman rappresenta la chiara visione del brand verso un futuro elettrico e sostenibile.

La MINI Aceman è disponibile in due varianti di motorizzazione: MINI Aceman E, con una potenza di 184 CV e un’autonomia di 300 km grazie alla batteria da 42 kWh, e MINI Aceman SE, che offre 218 CV e una batteria da 54 kWh per un’autonomia di 400 km. Questo modello incarna perfettamente l’equilibrio tra design tradizionale, ottimizzazione degli spazi e innovazione tecnologica, come sottolineato dalla stessa Manzoni: “Il design minimale, i moderni sistemi di assistenza alla guida e le esperienze digitali avanzate sono solo alcune delle novità della gamma MINI, che abbraccia un futuro completamente elettrico”.

Non solo automobili, ma anche una narrazione che valorizza la storia e l’impatto culturale del brand. A coronare le celebrazioni per il 65° anniversario, MINI ha collaborato con Max Corona, autore del podcast “Storie di Brand”, per raccontare la storia della Mini in un episodio dedicato. Intitolato "Oltre l’Impossibile", il podcast esplora l’evoluzione della Mini dal suo debutto nel 1959, quando rappresentava una soluzione economica per le famiglie britanniche, fino a diventare una vera e propria icona pop degli anni '60. Max Corona si sofferma su come la Mini sia stata capace di reinventarsi nel corso dei decenni, mantenendo intatta la sua forte personalità.

La Mini ha conquistato il cuore degli appassionati di automobili e di lifestyle in tutto il mondo, diventando un’icona riconosciuta per il suo stile unico, le sue prestazioni eccezionali e il suo go-kart feeling inimitabile. Negli anni, il brand ha saputo adattarsi alle nuove tendenze, senza mai perdere di vista la sua identità, rappresentando un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Con il lancio della nuova MINI Aceman e la continua evoluzione della gamma, il brand conferma il suo impegno per un futuro sostenibile, puntando a una gamma di veicoli completamente elettrici che riflettono non solo il progresso tecnologico, ma anche l'essenza di MINI come simbolo di stile di vita. In un mondo in costante evoluzione, MINI continua a ispirare la sua community, incarnando un concetto di mobilità che guarda al futuro con una forte connessione con il passato.