MINI Countryman E Favoured: versatilità e lettricità al top

La MINI continua a innovare e ridefinire la mobilità con il lancio della nuova MINI Countryman E in Favoured Trim.

Questa versione completamente elettrica del popolare crossover combina sostenibilità, versatilità e stile in un unico pacchetto, offrendo un'esperienza di guida all'avanguardia senza compromessi.

Design e Stile

La MINI Countryman E in Favoured Trim presenta un design accattivante che mantiene l'inconfondibile stile MINI, arricchito da dettagli moderni e sofisticati. La carrozzeria robusta ma elegante è caratterizzata da linee fluide e superfici scolpite, conferendo al veicolo un aspetto dinamico e sportivo.

L'attenzione ai dettagli è evidente in ogni aspetto del design esterno, dai fari LED adattivi ai cerchi in lega leggera dal design esclusivo. La griglia anteriore, con il suo motivo a maglia, integra perfettamente il badge MINI Electric, simbolo della transizione del marchio verso una mobilità più sostenibile.

Interni Raffinati e Tecnologici

All'interno, la MINI Countryman E in Favoured Trim offre un ambiente raffinato e confortevole, con materiali di alta qualità e tecnologie avanzate. I sedili ergonomici sono rivestiti in tessuti premium, garantendo comfort e supporto anche durante i viaggi più lunghi.

Il cruscotto digitale ad alta risoluzione e il sistema di infotainment MINI Connected di ultima generazione offrono un'esperienza di guida connessa. Il display touchscreen centrale da 8,8 pollici fornisce accesso a una gamma di funzionalità, tra cui navigazione, intrattenimento e connettività smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto.

Performance Elettrica

La vera innovazione della MINI Countryman E in Favoured Trim risiede sotto il cofano. Il motore elettrico sviluppa una potenza di 184 CV, offrendo una guida fluida e reattiva. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa 7,6 secondi, dimostrando che l'efficienza energetica non compromette le prestazioni.

La batteria agli ioni di litio da 64 kWh garantisce un'autonomia di circa 450 km con una singola carica, rendendo la Countryman E perfetta sia per gli spostamenti quotidiani che per i viaggi più lunghi. La possibilità di ricarica rapida consente di raggiungere l'80% della capacità in circa 35 minuti presso le stazioni di ricarica rapide, riducendo significativamente i tempi di attesa.

Versatilità e Spazio

La MINI Countryman E in Favoured Trim non è solo elettrica, ma anche estremamente versatile. Con un ampio spazio interno e un bagagliaio capiente, offre tutta la praticità necessaria per affrontare le esigenze quotidiane e le avventure del fine settimana. I sedili posteriori possono essere abbattuti per creare un piano di carico completamente piatto, aumentando ulteriormente la capacità di carico.

Le barre portatutto sul tetto aggiungono un ulteriore livello di funzionalità, permettendo di trasportare facilmente attrezzature sportive o bagagli extra. Questa versatilità rende la Countryman E ideale per le famiglie attive e per chi ama esplorare senza rinunciare al comfort e allo stile.

Sicurezza e Assistenza alla Guida

La sicurezza è una priorità per MINI, e la Countryman E in Favoured Trim non fa eccezione. Il veicolo è dotato di una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, tra cui il cruise control adattivo, il sistema di mantenimento della corsia e la frenata automatica d'emergenza.

Il sistema di telecamere a 360 gradi e i sensori di parcheggio facilitano le manovre in spazi ristretti, mentre l'avviso di angolo cieco e il riconoscimento dei segnali stradali migliorano ulteriormente la sicurezza durante la guida. Queste tecnologie avanzate contribuiscono a ridurre lo stress del conducente e a prevenire potenziali incidenti.

Impegno per la Sostenibilità

La MINI Countryman E in Favoured Trim rappresenta un passo significativo verso la mobilità sostenibile. MINI è impegnata a ridurre l'impatto ambientale attraverso l'uso di materiali riciclati e processi di produzione più efficienti. La produzione della Countryman E avviene in stabilimenti che utilizzano energie rinnovabili, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2.

Inoltre, MINI ha implementato un programma di riciclo per le batterie esauste, assicurando che le risorse vengano riutilizzate e riducendo così i rifiuti. Questo impegno verso la sostenibilità si riflette anche nell'uso di materiali ecologici per gli interni del veicolo, come tessuti ottenuti da plastica riciclata.

La MINI Countryman E in Favoured Trim è molto più di un semplice veicolo elettrico. È una dichiarazione di stile, versatilità e impegno verso un futuro sostenibile. Con le sue prestazioni eccellenti, l'autonomia estesa e le tecnologie avanzate, rappresenta la scelta ideale per chi cerca un'auto elettrica senza compromessi.

Questa nuova versione della Countryman dimostra che è possibile combinare l'amore per la guida con la responsabilità ambientale, offrendo un'esperienza di mobilità che soddisfa le esigenze moderne. La MINI Countryman E in Favoured Trim è pronta a conquistare le strade, offrendo un nuovo standard di eccellenza nel mondo delle auto elettriche.

Con la MINI Countryman E, il futuro della mobilità è oggi: completamente elettrico, assolutamente versatile e inconfondibilmente MINI.