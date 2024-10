Mitsubishi lancia il nuovo Outlander PHEV: innovazione e design per il mercato europeo

Mitsubishi Motors Europa prosegue la sua offensiva nel mercato europeo con la presentazione del Nuovo Outlander PHEV,

un D-SUV di ultima generazione pensato per ridefinire le aspettative nel segmento dei SUV ibridi plug-in. Con un'estetica robusta e distintiva, un powertrain PHEV aggiornato e una gamma di sistemi di sicurezza all’avanguardia, il nuovo modello è stato progettato per attrarre un pubblico esigente e attento alla sostenibilità.

Basato sul successo delle tre precedenti generazioni, che hanno visto l’Outlander PHEV affermarsi come uno dei primi SUV ibridi plug-in a livello globale, il nuovo modello porta avanti l'eredità di Mitsubishi. Lanciato per la prima volta nel 2013, l’Outlander PHEV ha venduto oltre 200.000 unità solo in Europa, segnando un importante traguardo per il marchio.

Il Nuovo Outlander PHEV è il risultato del concetto giapponese “I-Fu-Do-Do”, che significa autentico e maestoso. Questo approccio si riflette in ogni aspetto del veicolo: dalla tecnologia avanzata del sistema ibrido plug-in, che offre una maggiore autonomia elettrica, al design accattivante che enfatizza la solidità e la stabilità.

Il presidente e CEO di Mitsubishi Motors Europe, Frank Krol, ha sottolineato l'importanza strategica del nuovo modello: "Il Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV rappresenta un cambiamento significativo per il nostro marchio in Europa. Con un design impressionante e una tecnologia PHEV di nuova generazione, siamo pronti a ridefinire l'esperienza dei clienti nel segmento dei SUV."

Design e Innovazione



Il design del Nuovo Outlander PHEV è pensato per coniugare estetica e funzionalità. Il frontale, con il caratteristico Dynamic Shield, conferisce al SUV una presenza scenica e imponente, mentre le linee muscolose lungo i fianchi esprimono forza e stabilità. L’illuminazione LED adattiva e i fanali posteriori a forma di T completano un look moderno e futuristico, garantendo al tempo stesso maggiore visibilità su strada.

All'interno, Mitsubishi ha puntato sull'artigianato giapponese, con un'attenzione meticolosa ai dettagli. L'abitacolo è spazioso e accogliente, progettato per offrire un'esperienza di guida confortevole e silenziosa. I sedili, dotati di sistemi riscaldanti e ventilati, sono rivestiti con materiali di alta qualità, offrendo al conducente e ai passeggeri il massimo comfort. Inoltre, la collaborazione con Yamaha ha permesso di integrare un sistema audio che garantisce un'esperienza sonora immersiva.

Tecnologia PHEV e Prestazioni



Sotto il cofano, il Nuovo Outlander PHEV è dotato di un powertrain ibrido plug-in di nuova generazione, che combina un motore a benzina da 2.4 litri con due motori elettrici. Questo sistema garantisce un'accelerazione fluida e una guida silenziosa, perfetta per i percorsi urbani e le avventure fuori città. La batteria agli ioni di litio più grande offre un'autonomia in modalità elettrica fino a 86 km, permettendo al SUV di percorrere la maggior parte degli spostamenti quotidiani senza l’uso del motore a combustione.

Il sistema S-AWC (Super All Wheel Control), sviluppato con l’esperienza maturata nel rally, garantisce una trazione ottimale su qualsiasi terreno, mentre le sette modalità di guida selezionabili permettono di adattare il comportamento del veicolo alle diverse condizioni stradali e meteorologiche.

Sicurezza e Connettività



Il Nuovo Outlander PHEV è equipaggiato con una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza attiva, tra cui il sistema di frenata d'emergenza autonoma (FCM), il riconoscimento dei segnali stradali e il monitoraggio dell'attenzione del conducente. Queste tecnologie, combinate con una carrozzeria rinforzata e otto airbag, garantiscono la massima protezione per gli occupanti.

La digitalizzazione gioca un ruolo cruciale nel migliorare l’esperienza di guida. Un display digitale da 12,3” personalizzabile offre informazioni dettagliate e facilmente accessibili, mentre il sistema di infotainment supporta la connessione wireless con Apple CarPlay e Android Auto, permettendo ai passeggeri di restare sempre connessi.



Il Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV rappresenta un passo importante per il marchio giapponese, che punta a consolidare la sua posizione nel mercato europeo con un SUV versatile, tecnologicamente avanzato e perfetto per le esigenze del cliente moderno. Con il suo mix di design audace, tecnologia PHEV all’avanguardia e un focus sulla sicurezza, il Nuovo Outlander PHEV è destinato a diventare un punto di riferimento nel segmento dei D-SUV.