Mobilità sostenibile: Pirelli e Unicorn Mobility ampliano il servizio di eBike Sharing aziendale

La mobilità green entra in una nuova fase grazie alla collaborazione strategica tra Pirelli e Unicorn Mobility (UMT), marchio specializzato nella mobilità elettrica leggera.

Le due aziende hanno recentemente annunciato un accordo destinato a rilanciare e ampliare Cycl-e Around, l'innovativo progetto di Corporate eBike Sharing lanciato da Pirelli nel 2021. L'iniziativa punta a trasformare il modo in cui le comunità aziendali e private affrontano i propri spostamenti, promuovendo la sostenibilità ambientale, il benessere fisico e una migliore qualità della vita.

La sinergia tra Pirelli, leader globale nella produzione di pneumatici, e Unicorn Mobility, azienda all'avanguardia nel settore delle soluzioni di mobilità sostenibile, mira a consolidare Cycl-e Around come riferimento europeo per le micro-comunità aziendali e private che intendono adottare modelli di mobilità elettrica leggera. In particolare, la collaborazione con Unicorn Mobility rappresenta un decisivo passo avanti nel piano strategico di Pirelli volto alla promozione di soluzioni di trasporto più green, coerentemente con la crescente attenzione alla sostenibilità ambientale.

Grazie a questa partnership, il servizio Cycl-e Around offrirà agli utenti una soluzione di mobilità innovativa e facilmente accessibile. Unicorn Mobility ha acquisito le attività di Cycl-e Around e, grazie alla sua expertise tecnologica e di prodotto, si impegna a espandere il servizio attraverso una nuova piattaforma ancora più intuitiva e funzionale. A questa evoluzione contribuisce anche l’esperienza globale di Pirelli che, oltre a mettere a disposizione il prestigio del proprio brand, metterà sul tavolo la sua rete di distribuzione presente in oltre 160 mercati mondiali, facilitando l'espansione geografica e il raggiungimento di una platea ancora più ampia di clienti.

Il servizio Cycl-e Around non sarà limitato alle eBike, ma includerà un’ampia gamma di veicoli leggeri elettrici, comprese soluzioni di micromobilità, con una forte attenzione all’efficienza, alla sostenibilità e alla qualità dell’esperienza utente. Questa espansione del catalogo risponde direttamente alla crescente domanda di soluzioni green da parte di aziende e comunità private che vogliono adottare modelli di trasporto meno impattanti dal punto di vista ambientale.

«La collaborazione con Unicorn Mobility rappresenta un nuovo capitolo nel nostro impegno verso forme di mobilità sostenibile», ha dichiarato Giovanni Tronche, responsabile dei progetti di mobilità elettrica di Pirelli. «Cycl-e Around diventa ancora più competitivo, attraente e accessibile, grazie alla combinazione tra la notorietà internazionale del nostro brand e la specializzazione di UMT nel settore della micromobilità elettrica. L’obiettivo è fornire agli utenti un servizio completo, integrato e versatile, contribuendo concretamente a rendere le nostre città più sostenibili e vivibili.»

La visione di Unicorn Mobility si allinea perfettamente a quella di Pirelli: accelerare la transizione ecologica nelle comunità private e aziendali, rendendo la mobilità elettrica leggera parte integrante del quotidiano. «Grazie a questa partnership, abbiamo la possibilità di diffondere su larga scala tecnologie sostenibili all'avanguardia», ha spiegato il management di Unicorn Mobility. «L'obiettivo è ridurre sensibilmente le emissioni di carbonio nei tragitti brevi, aiutando aziende e comunità a migliorare significativamente il proprio impatto ambientale.»

Cycl-e Around punta quindi a diventare il principale riferimento per le aziende che desiderano offrire ai dipendenti e alle proprie comunità una mobilità green concreta, moderna e conveniente. Il progetto, lanciato per la prima volta nel 2021, ha già conquistato l’interesse di numerose imprese che puntano a migliorare l’impatto ambientale e la qualità della vita dei propri collaboratori.

L’accordo con Unicorn Mobility rappresenta anche un passo decisivo verso il raggiungimento degli obiettivi ESG di Pirelli. Infatti, la mobilità elettrica leggera si configura come una delle chiavi per la sostenibilità, una leva che permette non solo la riduzione delle emissioni di CO₂, ma anche il miglioramento generale delle condizioni di vita urbana.

La nuova fase di Cycl-e Around, potenziata dalla partnership tra Pirelli e Unicorn Mobility, sarà inoltre sostenuta da una piattaforma digitale completamente riprogettata, che migliorerà l’esperienza degli utenti e renderà più agevole la gestione operativa del servizio. Le aziende, infatti, avranno la possibilità di configurare rapidamente i propri veicoli in sharing, controllarne gli spostamenti, monitorarne lo stato d'uso e ricevere assistenza tecnica tempestiva, garantendo così un servizio affidabile ed efficiente.

Con questa iniziativa, Pirelli e Unicorn Mobility si confermano protagoniste della trasformazione del settore della mobilità, dimostrando come l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale possano camminare di pari passo, migliorando al contempo la produttività e la qualità della vita delle persone nelle comunità aziendali e private. Un ulteriore segnale della centralità delle strategie green, destinate a essere sempre più richieste dal mercato nei prossimi anni.