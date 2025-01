Mobilize e NW: nuova joint-venture per rivoluzionare la mobilità elettrica

Mobilize, marchio del Gruppo Renault, e NW hanno annunciato la creazione di una joint-venture che mira a trasformare il panorama della mobilità elettrica in Europa.

L’obiettivo principale è ridurre i costi di ricarica per i possessori di veicoli elettrici, puntando sull’energia decarbonizzata e su soluzioni innovative capaci di rendere la mobilità più sostenibile e accessibile.

L’accordo tra Mobilize e NW si basa su una solida complementarità di competenze. Mobilize mette a disposizione la sua profonda conoscenza dei veicoli elettrici e delle infrastrutture di ricarica, proponendo soluzioni per clienti privati e aziende, che spaziano dalla ricarica domestica a quella sul posto di lavoro e durante gli spostamenti.

Dall’altro lato, NW porta in dote un expertise riconosciuto nello stoccaggio di energia elettrica e nella gestione della domanda energetica del mercato. Con una capacità installata di circa 1 GWh a livello mondiale, NW si posiziona come leader nella gestione delle infrastrutture di ricarica avanzate.

Un connubio di innovazione e sostenibilità

“La nostra missione è facilitare la transizione energetica, offrendo soluzioni che non siano solo innovative ma anche sostenibili. Questa alleanza ci permette di unire le nostre esperienze per affrontare con successo le sfide energetiche del futuro,” ha dichiarato Gianluca De Ficchy, CEO di Mobilize.

Jean-Christophe Kerdelhué, Fondatore e Presidente di NW, sottolinea invece come questa partnership rappresenti un’opportunità unica per concretizzare il concetto di industria 4.0. “Abbiamo le competenze per creare un’offerta senza precedenti, capace di accelerare l’adozione dei veicoli elettrici, grazie alla convergenza tra digitale e infrastrutture fisiche.”

L’energia del futuro a portata di tutti

La joint-venture Mobilize-NW promette di fornire soluzioni di ricarica e stoccaggio che non solo contribuiranno a ridurre l’impatto ambientale, ma renderanno più semplice e conveniente l’accesso alla mobilità elettrica. Con questa collaborazione, i due leader intendono posizionarsi come attori principali della transizione energetica, aprendo nuove strade per un futuro più verde e sostenibile.

Grazie alla loro visione condivisa e all’approccio innovativo, Mobilize e NW si preparano a rivoluzionare il modo in cui le persone si muovono, trasformando il mercato della mobilità elettrica in Europa.