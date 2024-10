Mobilize lancia Duo e Bento: i nuovi quadricicli elettrici per la mobilità urbana e professionale

Mobilize, brand del Gruppo Renault dedicato alla mobilità urbana e sostenibile, presenta Duo e Bento, due nuovi quadricicli elettrici pensati per rispondere alle esigenze di spostamento in città.

Progettati per privati e operatori professionali, questi veicoli compatti promettono di rivoluzionare il concetto di mobilità urbana, combinando design innovativo, eco-sostenibilità e tecnologia all’avanguardia.

Duo e Bento: compatti e maneggevoli

Con una lunghezza di soli 2,43 metri per il Duo e 2,54 metri per il Bento, entrambi i modelli sono ideali per affrontare il traffico cittadino e trovare parcheggio anche negli spazi più stretti. Grazie alla loro estrema maneggevolezza, sono particolarmente adatti per chi vive in aree urbane densamente popolate o deve compiere frequenti consegne.

Duo, con un abitacolo biposto, è omologato per essere guidato a partire dai 14 anni, a seconda delle normative locali, offrendo una soluzione di mobilità accessibile anche ai più giovani. Il Bento, invece, è pensato per l’utilizzo professionale, con un vano di carico chiuso da 649 litri, ideale per trasportare merci o attrezzature leggere, rappresentando una soluzione pratica per le piccole imprese o i servizi di consegna.

Sicurezza e comfort senza compromessi

Nonostante le dimensioni compatte, Mobilize non ha trascurato la sicurezza: Duo e Bento sono dotati di serie di un airbag per il conducente, una caratteristica unica nel segmento dei quadricicli. La postazione di guida centrale garantisce un'esperienza di guida coinvolgente, mentre le sospensioni ottimizzate offrono un comfort superiore anche sulle strade urbane più accidentate.

Con un’autonomia di 161 km per Duo e 149 km per Bento, questi veicoli elettrici permettono di coprire distanze significative senza la necessità di frequenti ricariche, rendendoli perfetti per l’uso quotidiano in città o nelle aree periurbane.

Design futuristico e sostenibile

Duo e Bento si distinguono per il loro design innovativo, che rompe i codici stilistici tradizionali del settore auto. Con grandi superfici vetrate e le iconiche porte ad apertura a elitra, i veicoli assumono un aspetto che ricorda una capsula spaziale, proiettando chi li guida verso il futuro della mobilità.

Ma il design non è solo una questione di estetica: Mobilize ha adottato un approccio eco-responsabile, utilizzando più del 40% di materiali riciclati per la costruzione dei veicoli, che a loro volta sono riciclabili fino al 95%. Questo impegno verso la sostenibilità riflette la visione di Mobilize di un futuro più rispettoso dell’ambiente, dove la mobilità urbana si evolve per rispondere alle sfide climatiche e sociali.

Tecnologia all'avanguardia e connettività

Duo e Bento sono anche nativamente connessi. Grazie all’app MyDuo, i proprietari possono generare fino a sei chiavi digitali, consentendo a più persone di utilizzare il veicolo senza dover passare fisicamente le chiavi. Questa funzionalità, una novità assoluta per il Gruppo Renault, sottolinea l'attenzione di Mobilize verso soluzioni di mobilità condivisa e smart.

Disponibilità e presentazione al pubblico

Duo e Bento faranno il loro debutto ufficiale al Salone dell’Auto di Parigi 2024, dove verranno presentati in veste definitiva. La commercializzazione di Duo inizierà a partire dal 15 ottobre 2024, mentre Bento sarà disponibile in seguito attraverso la rete di concessionari Renault.

Questi modelli incarnano perfettamente la visione di Gianluca De Ficchy, CEO di Mobilize, che vede Duo e Bento come soluzioni pensate per facilitare gli spostamenti quotidiani in città, sia per privati che per professionisti. Mobilize punta così a rispondere alle nuove esigenze di mobilità urbana, offrendo veicoli sicuri, sostenibili e tecnologicamente avanzati, in linea con le problematiche moderne delle città.