Africa Eco Race 2024: Al via l’avventura da Monaco a Dakar

È ufficialmente iniziata il 28 dicembre, dal Principato di Monaco, la sedicesima edizione dell’Africa Eco Race, il rally-raid che ricalca lo spirito e il percorso originario del celebre Paris-Dakar.

A dare il via alla competizione sono stati Diane Thierry-Mieg, ex moglie di Thierry Sabine, fondatore del rally originale, e Jean-Louis Schlesser, direttore della gara. L’emozionante cerimonia di partenza ha visto partecipare un folto pubblico, pronto a incitare i 156 concorrenti e i 121 veicoli in gara.

La corsa attraverserà i suggestivi territori di Marocco, Mauritania e Senegal, per concludersi il 12 gennaio sulle rive del Lago Rosa, luogo simbolo del rally Dakar.

Preparativi rigorosi tra Italia e Monaco .Prima di affrontare l’impegnativo tragitto africano, piloti, navigatori e team tecnici si sono riuniti in Italia per due giornate di verifiche tecniche e amministrative, svoltesi a Bordighera, Vallecrosia e Camporosso. Questi controlli hanno garantito che tutti i mezzi fossero in perfette condizioni per affrontare le difficili sfide del deserto.

I fan e gli appassionati hanno potuto osservare da vicino i veicoli nei “parchi chiusi” accessibili al pubblico e hanno salutato calorosamente i partecipanti al momento della partenza da Monaco.

Un rally dal fascino unico e valori sostenibili. L’Africa Eco Race si distingue per il suo impegno a mantenere vivo lo spirito originario del rally raid, combinando l’avventura su percorsi spettacolari con un approccio ecosostenibile e rispettoso dei territori attraversati. Questo evento rappresenta una sfida di resistenza e abilità, ma anche un momento di incontro tra culture diverse, all’insegna della solidarietà e dello spirito di squadra.

Un tributo alla storia e alla visione di Thierry Sabine. La presenza di Diane Thierry-Mieg come madrina dell’edizione 2024 ha reso il momento della partenza particolarmente significativo, evocando l’eredità di Thierry Sabine. Il fondatore del Paris-Dakar concepiva i rally raid come esperienze che uniscono sfida personale, lavoro di squadra e rispetto per le comunità locali.

Jean-Louis Schlesser, direttore dell’Africa Eco Race, ha voluto esprimere la sua gratitudine verso le autorità di Monaco e dell’Italia per il loro supporto, sottolineando come la collaborazione tra istituzioni e partner sia fondamentale per il successo di una competizione di tale portata.

Un viaggio epico verso Dakar. I partecipanti, spinti dalla passione e dall’avventura, affronteranno ora un percorso straordinario attraverso deserti, montagne e oasi, per arrivare all’iconico traguardo del Lago Rosa. Un’avventura che promette emozioni indimenticabili, nel rispetto della natura e delle tradizioni locali.