AI Forum8 ACI Rally Monza,Ogier prende la testa dopo 13 PS

Nel WRC3 La Citroen C3 Rally 2 di Rossell si conferma la più veloce

Ormai è solo questione di una manciata di chilometri e poi Sébastien Ogier potrà festeggiare il suo ottavo titolo iridato. Risultato il più veloce nelle PS 10 e 11, il transalpino, poco interessato a prendere rischi inutili è comunque riuscito a prendere la testa della classifica provvisoria del Rally di Monza, aiutato da un errore compiuto dall’ex leader nonché collega di marca Elfyn Evans, sua volta autore del miglior tempo nelle PS 9 e 12.

Terzo a 32” e più forte dei problemi di sottosterzo Dani Sordo su Hyundai, in bagarre con il compagno di squadra Thierry Neuville, vittima di un incidente lungo il nono tratto cronometrato. Finito contro il guard-rail dopo appena 500 metri dal via della prova, il belga si è trovato senza una parte di carrozzeria. Un handicap aerodinamico non indifferente che lo ha limitato per il resto della giornata.

Quinta un’altra i20, ossia quella del buon Oliver Solberg, in realtà deluso dalla propria prestazione e dall’assetto scelto e poi modificato non in meglio. Sesto a 1”38 un falloso Takamoto Katusta su Toyota, seguito dalla Hyundai di Teemu Suninen, anche lui protagonista di qualche sbavatura. Ottava a 2’37” la Ford Fiesta di un Gus Greensmith tormentato da noie ai freni, quindi a 3’39” la Yaris di un cauto Kalle Rovanperä e a 8’15” la Citroen C3 Rally 2 di Yohan Rossell e Jacques Renucci, al vertice tra le WRC3.

Da segnalare il dodicesimo posto del campione italiano 2020 Andrea Crugnola su Hyundai e il cinquantanovesimo di Adrien Fourmaux su Ford Fiesta, rientrato con la formula del Super Rally dopo il cappottamento di venerdì mattina.

Infine, tra le WRC2 a dettare il passo è il finlandese Jari Huttunen su Ford Fiesta R5 MkII, quindicesimo assoluto.

Classifica Rally di Monza dopo la PS 13:

1 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC

2 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:00.5

3 Sordo Dani/ Carrera C. Hyundai i20 Coupe WRC +00:32.2

4 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:46.6

5 Solberg Oliver/ Edmondson E. Hyundai i20 Coupe WRC +01:24.7

6 Katsuta T./ Johnston Aaron Toyota Yaris WRC +01:38.8

7 Suninen Teemu/ Markkula Mikko Hyundai i20 Coupe WRC +02:23.5

8 Greensmith Gus/ Andersson Jonas Ford Fiesta WRC +02:37.1

9 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +03:39.1

10 Rossel Yohan/ Renucci J. Citroën C3 Rally2 +08:15.3

(RMMedia)