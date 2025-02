BWT Alpine F1 Team sceglie Arctic Wolf come partner ufficiale per la cybersecurity

BWT Alpine Formula One Team ha annunciato una nuova partnership con Arctic Wolf, azienda leader nelle operazioni di sicurezza informatica, che diventa Official Partner per la cybersecurity della scuderia di Formula 1.

Questa collaborazione garantirà la massima protezione delle infrastrutture digitali del team, grazie all’integrazione della piattaforma Arctic Wolf Aurora Endpoint Security, progettata per prevenire minacce e garantire un livello di sicurezza all’avanguardia.

Un’alleanza tra velocità e sicurezza digitale

La Formula 1 è uno sport basato su precisione, velocità e innovazione, elementi che caratterizzano anche la cybersecurity avanzata di Arctic Wolf. Ogni settimana, la piattaforma Aurora powered by Alpha AI™ analizza oltre sette triliardi di eventi di sicurezza, monitorando le minacce informatiche con una portata e una precisione senza precedenti.

Grazie a questa collaborazione, BWT Alpine F1 Team potrà beneficiare di una protezione su scala globale, mettendo al sicuro dati critici e proprietà intellettuale, sia nelle sedi operative che in pista.

«La partnership tra Arctic Wolf e BWT Alpine Formula One Team dimostra l’impegno condiviso per precisione, velocità ed eccellenza», ha dichiarato Dan Larson, Direttore Marketing di Arctic Wolf.

«La piattaforma Arctic Wolf Aurora e la nuova soluzione Aurora Endpoint Security permettono alle aziende di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio. Per Alpine, questo significa spingere oltre i limiti e ottenere risultati straordinari.»

Cybersecurity in pista e negli stabilimenti

Per una scuderia di Formula 1, la protezione dei dati è un vantaggio competitivo essenziale. Oliver Oakes, Team Principal di BWT Alpine F1 Team, ha sottolineato l’importanza della partnership:

«La sicurezza informatica è una priorità strategica per Alpine. Con le competenze di Arctic Wolf e la tecnologia Aurora, possiamo proteggere al meglio ogni aspetto delle nostre operazioni, dalla fabbrica alla pista. Questo ci permette di concentrarci interamente sul nostro obiettivo: vincere le gare.»

Il logo Arctic Wolf sarà visibile sulle monoposto Alpine, sulle tute dei piloti e nelle aree del team, consolidando questa partnership come un elemento chiave della strategia tecnologica della scuderia.

Arctic Wolf: la cybersecurity per lo sport e l’intrattenimento

Le organizzazioni sportive e di entertainment affrontano minacce informatiche uniche, legate alla mobilità della forza lavoro, all’esposizione su piattaforme digitali e al rischio di attacchi rivolti a dati finanziari e proprietà intellettuale.

Consapevole di queste sfide, Arctic Wolf protegge già oltre 50 squadre sportive di livello professionale in tutto il mondo, tra cui:

Minnesota Wild (NHL)

Meyer Shank Racing (IndyCar)

Minnesota Vikings (NFL)

Parramatta Eels (NRL)

Ora, con BWT Alpine F1 Team, Arctic Wolf porta la sua esperienza nella massima competizione automobilistica, offrendo soluzioni di cybersecurity all’avanguardia per garantire prestazioni sicure e competitive.

Con questa collaborazione, BWT Alpine Formula One Team fa un passo avanti nel rafforzare la propria sicurezza informatica, integrando tecnologie avanzate per garantire protezione dei dati, continuità operativa e performance ottimali. Arctic Wolf si conferma un partner strategico per il motorsport, contribuendo alla crescita digitale di una delle scuderie più competitive della griglia di Formula 1.