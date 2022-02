BWT Alpine F1 Team: una nuova organizzazione per sfidare la nuova era della F1

BWT Alpine F1 Team è lieto di annunciare la nomina di Otmar Szafnauer come Team Principal e di Bruno Famin come Direttore Esecutivo di Alpine Racing a Viry-Châtillon.

Entrambi riporteranno a Laurent Rossi, CEO di Alpine. Come già illustrato a Novembre 2021, la nuova organizzazione punta ad ottimizzare la performance del team che si sta preparando ai nuovi regolamenti tecnici introdotti a partire dal 2022. L’arrivo di due noti professionisti del motorsport di grande esperienza conferma l’obiettivo ambizioso di BWT Alpine F1 Team, stabilito da Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, e Laurent Rossi, di battersi per il Campionato entro 100 gare dall’introduzione dei nuovi regolamenti.

Come Team Principal, Otmar Szafnauer condurrà BWT Alpine F1 Team ad Enstone e nelle gare della stagione. Otmar, che è uno dei manager più rispettati e di maggior talento della Formula 1, apporterà al team la sua esperienza di ben 33 anni nel motorsport. Il suo obiettivo sarà quello di gestire la scuderia assicurando il successo della performance di Alpine sotto ogni punto di vista, tra cui ingegneria e direzione di gara. Otmar aiuterà anche il team a trarre il meglio dal talento di Esteban Ocon e Fernando Alonso.

Dopo aver iniziato la sua carriera con Ford, Otmar è giunto nella Formula 1 nel 1998 con British American Racing, prima di entrare a far parte di Honda. Ha sempre dato prova di talento nello sfruttare pienamente il potenziale del team nei suoi vari incarichi. Ha portato il team Force India dall’ultima posizione ad uno stabile quarto posto, pur disponendo del budget più ridotto e del minor numero di dipendenti nel paddock. Ha anche condotto Racing Point alla sua prima vittoria e alla quarta posizione nel Campionato Costruttori, già a partire dalla sua seconda stagione, e Aston Martin al suo primo podio in assoluto nella prima stagione in Formula 1.

Bruno Famin porterà ad Alpine la sua incomparabile esperienza nel motorsport, con l’obiettivo di proseguire lo sviluppo del motore di Formula 1 della Marca e di sfruttare al massimo il passaggio di tecnologie dalla Formula 1 alla gamma Alpine. Bruno e il personale tecnico di Viry-Châtillon realizzeranno strutture e prenderanno delle misure atte a garantire che il team telaio di Enstone possa contare su un propulsore in grado di essere competitivo nelle gare con i nuovi regolamenti.

Bruno, di recente diventato Vicesegretario Generale per lo Sport della FIA, ha dimostrato tutto il suo talento in oltre 15 anni di carriera con Peugeot, dove ha condotto il programma tecnico del team di Endurance, culminato nella vittoria della Peugeot 908 a Le Mans nel 2009 e con 24 vittorie su 32 gare, prima di diventare Direttore di Peugeot Sport nel 2012. Incaricato di rilanciare il programma sportivo di Peugeot, ha dimostrato tutto il suo talento nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia per portare le auto alla vittoria, fino al record di Pike’s Peak nel 2013, al Campionato mondiale di Rallycross a squadre nel 2015 e a tre vittorie consecutive nella Dakar tra il 2016 e il 2018. Ha anche curato la progettazione dei veicoli sportivi di Peugeot, dando prova di grande capacità nel trasferire alle auto di serie le tecnologie ad alte prestazioni inizialmente pensate per le competizioni.

Davide Brivio, che è entrato nel team nel 2020, continuerà ad offrire la sua incomparabile capacità di individuare e far crescere i giovani talenti in qualità di Direttore dei Progetti di Espansione Gare, assicurando la supervisione della partecipazione a tutte le categorie di gare, compresa l’Academy. Il rapporto tra Fernando Alonso ed Esteban Ocon è stato di fondamentale importanza per i risultati ottenuti da Alpine nel 2021 e Davide intende promuovere questo spirito di squadra in tutte le categorie. Nell’ambito della sua missione, Davide sarà anche incaricato di individuare, sviluppare e dar vita a progetti che aprano ad Alpine nuove opportunità nel mondo del motorsport e di esplorare nuovi territori per promuovere lo sviluppo di Alpine nello sport.

Laurent Rossi, CEO di Alpine, ha commentato: Con l’ingresso di Otmar e Bruno nel team, faremo un salto di livello nel 2022. Otmar porterà la sua esperienza unica nel motorsport e il suo desiderio assoluto di vittoria, mentre la comprovata esperienza di Bruno nel costruire tecnologie che fanno la differenza in gara e il loro successivo trasferimento alle auto di serie è di fondamentale importanza per il nostro progetto come team sportivo e come Marca. L’anno scorso, ho apprezzato il talento di Davide nel trovare il meglio nelle persone e fare in modo che si esprimano nel miglior modo possibile. Sono contento di poter sfruttare questa competenza unica in tutte le risorse esistenti di Alpine, ma anche in quelle nuove, che stiamo iniziando a scoprire. Il nostro team di piloti è al completo e pronto a portare la scuderia verso il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi del 2022

Otmar Szafnauer, Team Principal di BWT Alpine F1 Team, ha aggiunto: Sono entusiasta all’idea di entrare a far parte di BWT Alpine F1 Team e pronto a lavorare con tutti per vincere la nostra sfida: portare il team a battersi per il Campionato entro le prossime 100 gare. La mia attenzione si concentra sulla preparazione per l’inizio della stagione nel Bahrain. Essendo uno dei tre costruttori automobilistici presenti in Formula 1, Alpine ha tutte le armi per raggiungere questo obiettivo ambizioso. Non vedo l’ora di iniziare il viaggio!

Bruno Famin, Direttore Esecutivo di Alpine Racing, ha affermato: È fantastico tornare alle gare e, ancor di più, entrare a far parte di Alpine, con tutta questa ambizione e competenze ingegneristiche esclusive. Viry-Châtillon è uno dei più grandi stabilimenti che si possano sognare, non vedo l’ora di unirmi ai suoi incredibili talenti e collaborare a stretto contatto con i team di Enstone, Dieppe e Boulogne-Billancourt.

Davide Brivio, Direttore dei Progetti di Espansione Gare ha dichiarato: Il team di piloti di Alpine è un fattore chiave per le sue performance a lungo termine e sono entusiasta all’idea di contribuire a raggiungere l’obiettivo ambizioso e avvincente di creare una nuova cultura, responsabile e inclusiva, nelle gare. La Formula 1 è il fiore all’occhiello, ma dobbiamo estendere la nostra ambizione a nuovi territori. Personalmente sono pronto a sostenere Laurent Rossi per il raggiungimento di questo obiettivo.