CIR, Crugnola domina il Due Valli e vince il titolo

Tra le due ruote motrici successo per la Peugeot di Farina

Andrea Crugnola e Pietro Ometto sono i nuovi campioni d’Italia rally. L’equipaggio Citroen, in perfetta sintonia sulla C3 R5, si è portato a casa il Due Valli, prova conclusiva della stagione 2022 del CIR, con una prestazione davvero degna di nota. Risultato il migliore già nella Power Stage di venerdì sera con la conquista dei 3 punti extra per chiudere i giochi in anticipo, ha praticamente ammutolito la concorrenza, aggiudicandosi tutte le speciali in programma.

Al secondo posto, staccato di 39” il campione uscente Giandomenico Basso su Hyundai i20, quindi a 1’19”1 la Skoda Fabia EVO di Stefano Albertini.

Quarta a 1’38” la Fabia R5 di Nikolay Gryazin, vittima di una foratura nella PS 2, quindi a 2’06” la Fabia EVO di Tommaso Ciuffi.

La Skoda Fabia R5 di Damiano De Tommaso, unico ancora in grado di insidiare il varesino per il titolo, non è riuscita ad andare oltre il sesto posto, mentre settimo a 2’35” è giunto Corrado Pinzano su Volkswagen Polo GTi, al top per quanto riguarda gli iscritti al Campionato Italiano Asfalto. A chiudere il gruppo dei 10 altre tre Skoda Fabia, la EVO 2 di Giuseppe Testa, alle prese con una gomma bucata che lo ha rallentato, la R5 di Andrea Carella, e a 4’18” la EVO di Paulo Gabriel Soria.

Infine, tra le due ruote motrici, prima piazza per la Peugeot 208 Rally 4 di Fabio Farina e Gabriele Zanni.

Classifica Rally Due Valli

1. Crugnola-Ometto Citroen C3 in 1.18'10"1

2. Basso-Granai Hyundai i20 +39"9

3. Albertini-Fappani Skoda Fabia + 1'19"1

4. Gryazin-Aleksandrov Skoda Fabia +1'38"3

5. Ciuffi-Gonella Skoda Fabia +2'06"9

6. De Tommaso-Bizzocchi Skoda Fabia +2'20"4

7. Pinzano-Zegna Volkswagen Polo +2'35"9

8. Testa-Inglesi Skoda Fabia +2'416

9. Carella-Fenoli Skoda Fabia +3'23"2

10. Soria-Coronado Skoda Fabia + 4'18"3

RMMedia