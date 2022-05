CIR , De Tommaso fa sua la mitica Targa Florio

L’evento è stato fortemente influenzato dal meteo poco clemente

L’edizione 106 della Targa Florio non è stata certamente delle più tranquille e il motivo non ha nulla a che vedere con la competizione. Il maltempo ha infatti caratterizzato la prima tappa, mentre la seconda è stata stravolta da una frana che ha portato alla cancellazione dei tre passaggi sulla Scillato – Polizzi.

Ad uscire vincitori di questa gara pazza e mozzata dalle vicissitudini illustrate Damiano De Tommaso e Giorgia Ascalone su Skoda Fabia Rally 2 Evo, i migliori soltanto nella PS 3 notturna di venerdì, ma costanti e abili a gestirsi in condizioni difficili fino al termine dell’evento. Staccata di 4”2 la Citroen C3 R5 di Andrea Crugnola e Pietro Ometto. In gran forma sin dalla Power Stage d’apertura, il varesino si è portato a casa anche le PS 4,5,7,8 e 11, ma malgrado ciò non è riuscito a superare il concittadino.

Terzo a 7”7 Fabio Andolfi. Il ligure su Skoda Fabia si è messo in luce soprattutto nella PS2, con una prestazione monstre essendo stato l’unico a scendere sotto i 10’, e quindi nella 10.

Quarta la Hyundai i20 N di Giandomenico Basso con un gap di 28”, a precedere la Skoda Fabia Rally 2 di Stefano Albertini, staccato di 42”4.

A 48”3 un’altra Fabia, quella di Giacomo Scattolon, quindi la vettura gemella di Alessio Profeta, la cui corsa è stata condizionata dalla nebbia incontrata lungo la seconda speciale, e a 1’16”, la Volkswagen Polo GTi R5 di Salvatore Riolo.

A chiudere la top 10, la Fabia Rally 2 Evo di Tommaso Ciuffi e la Polo Gti di Rudy Michelini, a tratti infastidito dal sottosterzo.

Nella generale Crugnola continua ad essere leader con 5,5 punti di vantaggio su De Tommaso.

Classifica Targa Florio 2022

1. DE TOMMASO Damiano/ ASCALONE Giorgia Skoda Fabia 2 Evo 50'00”3

2. CRUGNOLA Andrea/ OMETTO Pietro Elia Citroen C3 +4”2

3. ANDOLFI Fabio/ FENOLI Manuel Skoda Fabia 2 Evo +7”7

4. BASSO Giandomenico/ GRANAI Lorenzo Hyundai I20 N +28”0

5. ALBERTINI Stefano/FAPPANI Danilo Skoda Fabia 2 Evo +42”4

6. SCATTOLON Giacomo/BERNACCHINI Giovanni Skoda Fabia 2 Evo +48”3

7.PROFETA Alessio/ MERENDINO Rosario Skoda Fabia 2 Evo +1'13”3

8. RIOLO Salvatore/ MARIN Maurizio Volkswagen Polo GTI +1'16”1

9. CIUFFI Tommaso/ GONELLA Nicolò Skoda Fabia 2 Evo +1'16”2

10.MICHELINI Rudy/ PERNA Michele Volkswagen Polo GTI +1'51”3

