CIR, Rally 1000 Miglia, La Hyundai di Crugnola comanda dopo la PS1

Tra le due ruote motrici detta il passo la Peugeot 208 di Straffi. Assente il portacolori Citroen Nucita.

Ha preso il via questo venerdì pomeriggio il Rally Mille Miglia, terzultimo appuntamento del CIR 2021. Sui 2 km della Cave di Botticino a risultare il più veloce è stato Andrea Crugnola. Malgrado una speciale non perfetta il campione della Hyundai ha preceduto di un decimo la coppia Citroen formata da Damiano De Tommaso e Giorgia Ascalone e di due la Volkswagen Polo GTi R5 di Giacomo Scattolon. Quarto, staccato di appena sei milleimi dal veneto, e pronto a dare battaglia per il podio Stefano Albertini su Skoda Fabia Rally 2 EVO. Quindi, a poco meno di mezzo secondo un’altra Fabia Rally 2 EVO, ovvero quella del ligure Fabio Andolfi, a precedere la vettura gemella di un cauto Giandomenico Basso.

Settimo Tommaso Ciuffi su Volkswagen Polo GTi R5, quindi Luca Bottarelli su Skoda Fabia Rally 2 EVO. A 1”397 Marco Pollara su Fabia a precedere la Polo GTi R5 di Luca Pedersoli a 1”629.

Tra le R2 Marco Straffi su Peugeot 208 è il leader davanti al collega di marca Lucchesi Jr.

Classifica Rally Mille Miglia dopo la PS 1:

1. Crugnola - Ometto (Hyundai I20 N Rally 2) in 1'20.331

2. De Tommaso - Ascalone (Citroen C3 R5) + 0.152

3. Scattolon - Bernacchini (Volkswagen Polo Gti R5) + 0.272

4. Albertini - Fappani (Skoda Fabia) +0.278

5.Andolfi – Savoia (Skoda Fabia Rally2 Evo) + 0.466

6.Basso- Granai (Skoda Fabia Rally2 Evo) + 0.592

7. Ciuffi - Gonella (Volkswagen Polo Gti R5) + 0.882

8. Bottarelli - Pasini (Skoda Fabia Evo) + 1.156

9. Pollara- Mangiarotti (Skoda Fabia Evo) + 1.397

10. Pedersoli - Tomasi (Volkswagen Polo) + 1.629

