Crugnola-Ometto dominano la prima qualifying stage al 47° Rally il Ciocco

Nella prima fase di qualifica del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, tenutasi sulle impegnative strade de "Il Ciocco", Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto hanno fatto valere la loro superiorità a bordo della Citroen C3.

Il duo ha impressionato con un tempo fulmineo di 1'31.074, assicurandosi il privilegio di scegliere la propria posizione di partenza per la gara seguente. Questa performance impeccabile conferma il loro status di favoriti e mette la concorrenza in guardia. Al secondo posto si sono piazzati Avbelj-Andrejka, seguiti da Campedelli-Canton, con una differenza di soli 233 millesimi.

La nuova formula della qualifying stage ha aggiunto un elemento di strategia, con i migliori 10 classificati che possono selezionare la loro posizione di partenza. L'entusiasmo è palpabile mentre i piloti si preparano per l'epica sfida che li attende. Il ritorno nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco ha portato anche il ritorno di alcuni volti noti, come Simone Campedelli e Tania Canton, che si sono mostrati pronti per l'azione con un solido terzo posto.

Ma la competizione è agguerrita, con piloti come Damiano de Tommaso e Sofia d’Ambrosio che cercano il riscatto a bordo della loro Citroen C3. Il debutto della Toyota GR Yaris, nelle mani di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, aggiunge un nuovo livello di eccitazione alla stagione, con l'equipaggio determinato a puntare al tricolore.

Anche gli outsider non sono da sottovalutare, con l'equipaggio Signor-Michi che si è classificato in settima posizione, circondato dalle vetture griffate MRF di Andreucci-Briani e Mabellini-Lenzi, decise a fare un grande colpo.

Con la cerimonia di partenza imminente, l'atmosfera è carica di tensione e adrenalina. Gli equipaggi si preparano a giocare di tattica e a dare il massimo per conquistare la vittoria. Il shakedown che segue darà l'opportunità agli altri equipaggi iscritti di testare le proprie macchine prima della gara vera e propria, che si preannuncia come un evento epico nel panorama del rally italiano.

LASSIFICA ASSOLUTA QUALIFYING STAGE:

1. Crugnola-Ometto (Citroen C3 Rally 2) in 1'31.074;

2. Avbelj-Andrejka (Skoda Fabia RS Rally 2) a 1.071;

3. Campedelli-Canton (Skoda Fabia RS Rally 2) a 1.304;

4. De Tommaso-D'Ambrosio (Citroen C3 Rally 2) a 1.572;

5. Michelini-Angilletta (Skoda Fabia Rally 2) a 1.801;

6. Basso-Granai (Toyota GR Yaris RS) a 2.016;

7. Signor-Michi (Skoda Fabia RS Rally 2) a 2.109;

8. Andreucci-Briani (Citroen C3 Rally 2) a 2.171;

9. Mabellini-Lenzi (Skoda Fabia Rally 2) a 2.321;

10. Dapra'-Guglielmetti (Skoda Fabia Evo) a 2.349