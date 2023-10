DA Automobiles svela la nuova livrea della DS E-TENSE FE23

DS Automobiles e PENSKE AUTOSPORT hanno presentato la nuova livrea della DS E-TENSE FE23 per la decima stagione del ABB FIA Formula E World Championship.

Quest’anno, l’accattivante monoposto della serie full-electric mette in mostra la propria vivacità, eleganza e visibilità invertendo i noti colori oro e nero. Il risultato è che la DS E-TENSE FE23 sfoggia ora uno sfolgorante look dorato sull’anteriore, sulle fiancate e sull’halo.

Dotata dello stesso propulsore utilizzato nella nona stagione (tutti i propulsori sono omologati per due anni), questa nuova vettura resta fedele alla tradizionale colorazione del marchio francese e allo spirito del team.

La DS E-TENSE FE23 è stata sviluppata da DS Performance sfruttando le più avanzate tecnologie elettriche di DS Automobiles.

Jean-Eric Vergne, l’unico pilota a vantare due titoli di campione di Formula E, e il campione del mondo 2022 Stoffel Vandoorne saranno al volante delle due DS E-TENSE FE23 durante le prove ufficiali pre-stagionali che si svolgeranno a Valencia (Spagna) dal 24 al 27 ottobre.

La prima gara della stagione 10 si svolgerà a Città del Messico il 13 gennaio 2024.

Eugenio Franzetti, DS Performance director, dichiara: “Come sempre, la presentazione della livrea è un momento molto emozionante perché rappresenta l'inizio ufficiale di una nuova avventura, di una nuova sfida e di una nuova stagione! Iniziamo la decima stagione con una nuova DS E-TENSE FE23 ancora più bella di quella dell'anno scorso. E, oltre che bella, è anche più visibile perché è questo il senso del motorsport. Siamo qui per dare visibilità al nostro marchio, DS Automobiles, al nostro partner PENSKE AUTOSPORT e naturalmente a tutti i nostri sponsor. Stiamo anche lavorando con impegno per garantire che la DS E-TENSE FE23 sia performante come appare. Poiché quest'anno non ci sono variazioni in termini di omologazione, il gruppo propulsore sarà lo stesso della nona stagione, tuttavia abbiamo fatto tanto altro lavoro e continueremo a migliorare il software di gestione. Sogniamo grandi successi: questo è il nostro obiettivo per la Stagione 10!.”

Numeri chiave da quando DS Automobiles è entrata in Formula E:

105 gare

4 titoli nel campionato

16 vittorie

47 podi

22 pole position