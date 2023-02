Da Costa si aggiudicala prima gara di Formula e In Sud Africa

António Félix da Costa ha vinto la prima gara del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E a Città del Capo, conquistando la sua prima vittoria il TAG Heuer Porsche grazie a due audaci manovre di sorpasso.

Il campione della Stagione 6 era in forma già nella gara precedente a Hyderabad con un terzo posto finale. Ma su un nuovo tracciato che ha visto Sacha Fenestraz della Nissan conquistare la pole position Julius Baer con il giro più veloce nella storia della Formula E a una velocità media di 154,987 km/h, la guida devastante di Da Costa ha regalato una vittoria meritata.

Il pilota della Porsche è partito dall'11° posto, ma è riuscito a farsi strada tra i primi dieci e a raggiungere i primi tre al 20° giro. Quando il gruppo è stato schiacciato da una bandiera gialla al 21° giro, i primi quattro sono stati divisi da appena 1,5 secondi. Nick Cassidy dell'Envision Racing ha superato Sacha Fenestraz e Maximilian Günther (Maserati MSG Racing) durante il primo giro di attivazione dell’ATTACK MODE, allungando prima di optare per il boost iniziale di 50 kW e passando al comando.

La mossa di Da Costa per conquistare la prima posizione è stata una delle più belle che gli appassionati di motorsport abbiano mai visto. Nel corso del 24° giro, il campione della sesta stagione ha effettuato un sorpasso clamoroso per rubare la testa della corsa a Cassidy nella parte più insidiosa del tracciato, la difficile combinazione di curve 7, 8 e 9 che era stata teatro di tre incidenti nel corso del fine settimana.

Il portoghese ha guadagnato un distacco sufficiente per attivare il suo secondo ATTACK MODE obbligatorio e riprendere il comando, ma ha mancato l'anello di attivazione, consegnando il comando al vincitore di Hyderabad, Vergne nel giro successivo.

Gli ex compagni di squadra hanno poi lottato fino alla bandiera a scacchi e sono reduci da un'ottima guida difensiva per vincere a Hyderabad. Il distacco era di mezzo secondo con i 30 giri completi e solo due aggiunti per il tempo perso a causa delle ammonizioni.

Al 21° giro, Da Costa ha tentato ancora una volta la stessa straordinaria manovra di sorpasso, questa volta su Vergne, uno dei concorrenti più agguerriti del circuito. Come in precedenza, non c'era spazio di manovra, ma Da Costa ha ancora una volta aggirato l'esterno della curva 7, passando per la 8 e la 9 e ottenendo una memorabile vittoria di gara sotto la forte pressione di JEV.

Nel frattempo, Fenestraz era riuscito a superare Cassidy e a conquistare un potenziale podio, ma purtroppo il pilota della Nissan ha urtato il muro all'ultimo giro ed è uscito di scena. Così vicino, ma così lontano per il rookie dopo un altro impressionante weekend di gara. Cassidy ha accettato con gratitudine il terzo posto.

René Rast (NEOM McLaren Formula E Team) si è piazzato al quarto posto dopo aver guadagnato sei posizioni, mentre Sébastien Buemi (Envision Racing) è arrivato in quinta posizione. Dan Ticktum ha assicurato a NIO 333 Racing un altro buon risultato con un sesto posto finale - due top six consecutivi per l'azienda anglo-cinese che ha iniziato bene con la nuova monoposto la GEN3.

Il campione in carica Stoffel Vandoorne si è accontentato del settimo posto, mentre il suo compagno di squadra è salito sul podio. Norman Nato (Nissan), André Lotterer (Avalanche Andretti) e Jake Hughes (NEOM McLaren) hanno completato la top 10 e i punti.

Il leader della classifica Pascal Wehrlein, sulla Porsche gemella, è andato a sbattere contro la vettura dell'Envision Racing di Buemi al primo giro, causando il ritiro nella quinta gara del Campionato mondiale ABB FIA di Formula E.

La sfortuna per il team Jaguar TCS Racing non si è arrestata. L'auto danneggiata di Sam Bird non era in grado di prendere il via dopo l'incidente in qualifica, poi Mitch Evans è stato penalizzato con un drive-through per un'infrazione di eccesso di potenza, facendolo precipitare da un ottimo quarto posto all'inizio della gara.

Jake Dennis, del team Avalanche Andretti, si era fatto strada fino al nono posto, cercando di approfittare del ritiro del leader della classifica Wehrlein, fino a quando non ha ricevuto una penalità di drive-through per pneumatici sotto pressione.

Nonostante il ritiro, Wehrlein è ancora in testa al Campionato mondiale piloti con 80 punti contro i 62 di Jake Dennis. Vergne è salito a 50 punti in terza posizione, mentre da Costa è passato in quarta con 46 punti. Porsche precede Envision Racing di 126 punti a 84 nella classifica a squadre.

Tra le icone internazionali dello sport e della musica sudafricana presenti alla gara figurano l'attuale capitano della nazionale di rugby Siya Kolisi; il DJ, produttore e cantautore Black Coffee; l'ex capitano degli Springbok e vincitore della Coppa del Mondo di rugby nel 1995 Francois Pienaar; l'ex capitano dei Proteas di cricket Graeme Smith; i giocatori dei DHL Stormers tra cui Damian Willemse, Evan Roos e Seabelo Senatla e le influencer sudafricane Sarah Langa ed Emma Walsh.

Tra le autorità sudafricane presenti alla gara, il sindaco di Città del Capo Geordin Hill-Lewis e il premier del Western Cape Alan Winde.

António Félix da Costa, TAG Heuer Porsche, ha dichiarato:

"Per la prima volta non ho molto da dire! Avevo una grande responsabilità - grazie a chi mi ha sostenuto e aiutato ad arrivare fin qui. È stato un viaggio, è una bella sensazione. Sapevo che sarebbe stata una gara strategica, ho già fatto questa gara in passato, in cui devi cedere la testa della corsa e pianificare una mossa tardiva, perché l'energia stava giocando un ruolo importante, e quindi seguire era un po' un vantaggio. Volevo quindi stargli dietro per qualche giro per accumulare il vantaggio energetico e sfruttarlo, ma so che lasciarlo tardi è sempre un rischio e JEV è un tipo molto difficile da sorpassare. Per un attimo ho pensato di essere sparito nel T9! Ma è bello correre con lui in una giornata come questa. Ero (pronto a dare tutto), c'è stato un momento in gara in cui