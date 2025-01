Dacia Sandriders alla Dakar 2025: il grande debutto nel rally più estremo

L’attesa è finita. Domani i Dacia Sandriders faranno il loro esordio al leggendario Rally Dakar,

pronti a mettere alla prova l’affidabilità, la tecnologia e lo spirito di squadra su un percorso di 7.700 chilometri che attraverserà il cuore dell’Arabia Saudita.

Dopo il successo al Rally del Marocco, dove la squadra ha conquistato una doppietta inaspettata, i Sandriders sono consapevoli delle sfide uniche che li attendono. La Dakar rappresenta un test estremo, tanto per i piloti quanto per le macchine, ma il team, guidato dalla determinazione di Tiphanie Isnard, è pronto a dare il massimo.

«Ci rechiamo alla Dakar con entusiasmo, ma anche con rispetto per questa competizione unica nel suo genere. Ogni giorno sarà una battaglia e dovremo restare concentrati», afferma Isnard, Team Principal dei Sandriders.

Preparazione e innovazione: le armi segrete dei Sandriders

Il lavoro dietro le quinte è stato intenso. Dopo aver imparato preziose lezioni dal deserto marocchino, il team tecnico ha affinato ogni dettaglio del Sandrider. Philip Dunabin, Direttore Tecnico, sottolinea l’importanza dell’affidabilità:

«Abbiamo affrontato criticità come il raffreddamento del motore e l’elettronica per garantire che l’auto possa reggere il durissimo percorso della Dakar. Ogni componente è stato ottimizzato per massimizzare le prestazioni e ridurre i rischi.»

Tra le innovazioni, spiccano il cruscotto modulare e le aree magnetiche integrate nella carrozzeria, progettate per facilitare interventi rapidi in gara.

I protagonisti: tra esperienza e voglia di vincere

Il team si affida a piloti di grande esperienza come Nasser Al-Attiyah, cinque volte vincitore della Dakar, che punta a confermarsi campione: «La competizione sarà dura, ma mi sento in sintonia con il Sandrider. Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene.»

Cristina Gutiérrez, alla sua seconda Dakar, porta entusiasmo e determinazione: «Essere qui è un sogno. Siamo pronti a dare il massimo, consapevoli delle difficoltà, ma anche delle nostre potenzialità.»

Una sfida estrema

Il percorso di quest’anno, con oltre 5.100 chilometri di speciali, prevede tappe massacranti come la Marathon e la 48H cronometrata. Le dune del Rub al Khali saranno il culmine di un’avventura che metterà alla prova macchine e uomini.

Ma la Dakar è anche un laboratorio tecnologico. Grazie alla partnership con Aramco, i Sandriders continueranno a sviluppare soluzioni sostenibili, portando innovazione nel mondo dei rally-raid.

Il grande giorno

Domani, con il Prologo, si aprirà ufficialmente la sfida. I Dacia Sandriders, tra emozione e concentrazione, sono pronti a scrivere il primo capitolo della loro avventura alla Dakar. Una corsa che non è solo competizione, ma una celebrazione del coraggio, della passione e dell’innovazione.

RALLY DAKAR 2025: IL PERCORSO

3 gennaio | Prologo | Bisha – Bisha | 79 km, di cui 29 cronometrati

4 gennaio | Tappa 1 | Bisha – Bisha | 500 km, di cui 412 cronometrati

5-6 gennaio | Tappa 2 | Bisha – Bisha | 1057 km, di cui 965 cronometrati

7 gennaio | Tappa 3 | Bisha – Al Henakiyah | 845 km, di cui 496 cronometrati

8 gennaio | Tappa 4 | Al Henakiyah – Alula | 588 km, di cui 415 cronometrati

9 gennaio | Tappa 5 | Alula – Hail | 491 km, di cui 428 cronometrati

10 gennaio | Rest Day | Hail

11 gennaio | Tappa 6 | Hail – Al Duwadimi | 829 km, di cui 606 cronometrati

12 gennaio | Tappa 7 | Al Duwadimi – Al Duwadimi | 745 km, di cui 481 cronometrati

13 gennaio | Tappa 8 | Al Duwadimi – Riyadh | 733 km, di cui 487 cronometrati

14 gennaio | Tappa 9 | Riyad – Haradh | 589 km, 357 di cui cronometrati

15 gennaio | Tappa 10 | Haradh – Shubaytah | 638 km, 123 di cui cronometrati

16 gennaio | Tappa 11 | Shubaytah – Shubaytah | 506 km, di cui 284 cronometrati

17 gennaio | Tappa 12 | Shubaytah – Shubaytah | 205 km, di cui 62 cronometrati