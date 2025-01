Dacia Sandriders: quarto posto da record al debutto nel Rally Dakar 2025

Il team Dacia Sandriders, al suo esordio al leggendario Rally Dakar, ha lasciato un segno indelebile.

Dopo il trionfo al Rally del Marocco, la squadra guidata da Tiphanie Isnard si è lanciata nella competizione con determinazione, affrontando uno dei percorsi più impegnativi della recente storia del rally-raid, organizzato in Arabia Saudita. Il risultato? Un quarto posto che profuma di vittoria e promette un futuro ricco di soddisfazioni.

Una prestazione che guarda al futuro

Equipaggiata con pneumatici BF Goodrich e alimentata da carburante sostenibile fornito da Aramco, la Sandrider si è dimostrata un mix vincente di robustezza, innovazione e prestazioni. Grazie alle zone magnetiche integrate nella carrozzeria per semplificare le riparazioni, il team ha saputo reagire prontamente a ogni imprevisto, dimostrando che l’approccio essenziale di Dacia è valido anche nelle sfide estreme.

Nasser Al-Attiyah, tre volte campione del mondo di Rally-Raid, ha dato spettacolo al volante. Nonostante una penalità e un errore di navigazione, il pilota del Qatar, affiancato da Édouard Boulanger, ha chiuso a soli 3 minuti e 37 secondi dal podio, conquistando anche una vittoria di tappa. "Questa Top 5 è un buon punto di partenza. Abbiamo imparato tanto e torneremo più forti," ha dichiarato Al-Attiyah.

Un team unito dallo spirito di squadra

Il successo dei Dacia Sandriders non si limita ai risultati individuali. Cristina Gutiérrez e Pablo Moreno hanno incarnato il vero spirito del rally-raid, supportando i compagni in difficoltà e dimostrando grande determinazione. Nonostante il ritiro anticipato per problemi al servosterzo, i due piloti spagnoli hanno contribuito al successo del team, ottenendo tre piazzamenti nella Top 10 durante la seconda settimana.

"È stata un’esperienza incredibile," ha commentato Gutiérrez. "Abbiamo affrontato ogni sfida con il sorriso e tanta grinta. Non vedo l’ora di mettere in pratica quanto imparato nella prossima gara."

Sébastien Loeb: un ritiro amaro ma promettente

Nonostante un promettente inizio, Sébastien Loeb e il suo navigatore Fabian Lurquin hanno dovuto abbandonare la competizione a causa di danni strutturali al roll-bar della loro Sandrider. Tuttavia, il campione non si dà per vinto: "Abbiamo imparato tantissimo e siamo pronti a rifarci. Torneremo più forti per l’Abu Dhabi Desert Challenge."

Uno sguardo al Campionato Mondiale

Il Rally Dakar ha segnato anche l’inizio della stagione 2025 del Campionato Mondiale FIA di Rally-Raid. Con un promettente terzo posto nella classifica costruttori e i punti conquistati da Al-Attiyah, Gutiérrez e Loeb, i Dacia Sandriders sono pronti a dire la loro nel corso della stagione.

Con lo sguardo già rivolto alla prossima sfida, l’Abu Dhabi Desert Challenge, il team continua a sviluppare la Sandrider per affrontare i terreni più estremi del pianeta. "Siamo soddisfatti di ciò che abbiamo costruito e delle emozioni vissute," ha dichiarato Tiphanie Isnard. "La Dakar è solo l’inizio."

Con un debutto così promettente, i Dacia Sandriders sono pronti a conquistare nuovi traguardi e a diventare una forza inarrestabile nel mondo del rally-raid.

I NUMERI

Percorso totale: 7.828 km

Chilometri cronometrati: 4.903 km

Scratch: 1 (Nasser Al-Attiyah, 1)

Top 3: 6 (Nasser Al-Attiyah, 6)

Top 5: 8 (Nasser Al-Attiyah, 7; Cristina Gutierrez, 1)

Top 10: 14 (Nasser Al-Attiyah, 8; Cristina Gutierrez, 4; Sébastien Loeb, 2)

CLASSIFICA GENERALE FINALE

4° Nasser Al-Attiyah / Édouard Boulanger +23’58’’

41° Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno +38h44’31’’

Ritirati Sébastien Loeb / Fabian Lurquin

CAMPIONATO MONDIALE FIA DI RALLY-RAID

Piloti / Copiloti

3° Nasser Al-Attiyah / Édouard Boulanger - 48 punti

20° Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno - 6 punti

28° Sébastien Loeb / Fabian Lurquin - 2 punti

Costruttori

3° Dacia Sandriders - 98 punti