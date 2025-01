Dakar 2025: Luciano Benavides, il protagonista della Tappa 8

Una dimostrazione di velocità, resistenza e grande umanità. Luciano Benavides ha dominato la Tappa 8 della Dakar 2025, un percorso massacrante da Al Duwadimi a Riyadh, con una speciale cronometrata di 483 chilometri.

Ma il suo gesto più significativo è arrivato lontano dai riflettori: l'argentino si è fermato per soccorrere il cileno Pablo Quintanilla, caduto a 133 chilometri dal traguardo.

"Ero in sella con Adrien (Van Beveren) e abbiamo visto Pablo a terra. Abbiamo subito chiamato l'elicottero e siamo rimasti con lui per mezz'ora," ha raccontato Benavides. Fortunatamente, Quintanilla non ha riportato fratture ma ha subito una commozione cerebrale. Grazie a questo gesto di fair play, il tempo impiegato per prestare soccorso è stato restituito a Benavides, che ora occupa la quarta posizione in classifica generale, a 30 minuti e 48 secondi dal leader Daniel Sanders.

Giovani promesse e nuove strategie

La Tappa 8 ha segnato anche il consolidamento del giovane Edgar Canet nella categoria Rally2. Il 19enne spagnolo, alla sua prima esperienza alla Dakar, ha dimostrato maturità e abilità di navigazione. "Sono partito secondo e, dopo 90 km, abbiamo raggiunto Daniel e Tosha (Schareina). Abbiamo poi proseguito insieme, navigando bene per tutto il percorso," ha dichiarato Canet, che guida la classifica Rally2 con un vantaggio di 31 minuti e 11 secondi sull'austriaco Tobias Ebster.

Nella classe Challenger, lo spagnolo Pau Navarro ha ottenuto la sua prima vittoria di tappa al volante della Taurus T3 Max. Con una strategia aggressiva, Navarro ha deciso di spingere al massimo, arrivando a 1 ora, 40 minuti e 35 secondi dal leader Nicolas Cavigliasso. "Abbiamo deciso di puntare alla vittoria oggi e abbiamo spinto, spinto e spinto," ha commentato il ventenne.

Sfide nella classe Ultimate

Mattias Ekström, pilota svedese e due volte campione DTM, ha vissuto una giornata complicata nella classe Ultimate. Il suo Ford Raptor T1+ ha aperto la strada per 300 chilometri, lasciandolo in svantaggio rispetto al leader Henk Lategan. Ekström ha ora un ritardo di 28 minuti e 55 secondi. "Aprire la strada è sempre difficile. Abbiamo fatto del nostro meglio e continueremo a spingere nelle prossime tappe," ha dichiarato il pilota.

Altre difficoltà hanno colpito il cinque volte vincitore Nasser Al-Attiyah e Lucas Moraes, che avevano brillato nella Tappa 7. Il belga Guillaume De Mévius, invece, ha subito una pesante battuta d'arresto con la sua MINI, perdendo oltre tre ore a causa di un problema tecnico. "Ci siamo fermati dopo 100 km per riparare un guasto, poi abbiamo dovuto affrontare le dune con la sola trazione anteriore. È stata dura," ha ammesso De Mévius.

Le sfide della categoria SSV

Francisco "Chaleco" López ha affrontato una giornata difficile nella classe SSV. Una foratura iniziale e le condizioni di polvere nei primi 100 chilometri hanno rallentato il cileno, che si trova ora a oltre due ore dal leader Brock Heger. Tuttavia, López ha apprezzato gli ultimi chilometri sulle dune: "All'inizio è stato complicato, ma le dune finali sono state divertenti."

Uno sguardo alla Tappa 9: da Riyadh a Haradh

Martedì, i piloti affronteranno una tappa più breve, con 357 chilometri cronometrati, verso Haradh. Le posizioni di partenza saranno fondamentali per affrontare le ultime tappe nel deserto Empty Quarter, dove la navigazione e la resistenza fisica faranno la differenza.

La Dakar 2025 si avvicina al momento decisivo, e con quattro tappe ancora da disputare, ogni minuto conta.

Classifica generale selezionata del Rally Dakar 2025 dopo la Tappa 8

Ultimo

1. Henk Lategan (ZAF) 42:05.02

2. Yazeed Al Rajhi (SAU) +5,41

3. Mattias Ekström (SWE) +28,55

4. Nasser Al-Attiyah (QAT) +34,14

5. Mitch Guthrie Jr. (USA) +55,39

8. Seth Quintero (USA) +1:36.54

13. Rokas Baciuška (LTU) +3:35.26

14. Lucas Moraes (BRA) +4:38.42

21. Guillaume De Mévius (BEL) +7:10.37

43. Cristina Gutiérrez (ESP) +37:53.08

47. Nani Roma (ESP) +65:32.26

Challenger

1. Nicolas Cavigliasso (ARG) 46:08.33

2. Gonçalo Guerreiro (POR) +25.49

3. Paul Spierings (NLD) +32,54

4. Pau Navarro (ESP) +1:40.35

6. Corbin Leaverton (USA) +3:52.01

29. Dania Akeel (SAU) +71:54.19

SSV

1. Brock Heger (USA) 47:33.59

2. Xavier de Soultrait (FRA) +1:41.26

3. Francisco López (CHL) +2:05.49

La bicicletta

1. Daniel Sanders (AUS) 44:26.52

2. Tosha Schareina (ESP) +11,03

3. Adrien Van Beveren (FRA) +21.31

4. Luciano Benavides (ARG) +30.48

8. Edgar Canet (ESP) +1:21.02