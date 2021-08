DS TECHEETAH: lotta per il titolo fino all’ultima gara!

Con il 6° e 7° posto rispettivamente in gara 1 dell'E-Prix di Berlino, Jean-Éric Vergne e António Félix da Costa possono ancora conquistare il titolo Piloti nell’ultima gara della stagione.

Una cosa è certa in vista dell'ultimo round dell'ABB FIA Formula E World Championship questa domenica: le lotte per i titoli Costruttori e Piloti promettono di essere entusiasmanti! Tra i pretendenti al titolo troveremo il team DS TECHEETAH e i suoi due piloti: Jean-Éric Vergne e António Félix da Costa. Sabato, il francese e il portoghese hanno concluso sesto e settimo nella prima delle due gare dell'E-Prix di Berlino. Un risultato che consente loro di conservare tutte le possibilità di diventare campioni e di offrire a DS Automobiles la terza incoronazione consecutiva nella classifica costruttori.

Sul circuito di Berlino-Tempelhof, le due DS E-TENSE FE21 hanno mostrato un grande potenziale questo sabato. Jean-Éric Vergne ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche prima di ripetere la Super Pole davanti ad António Félix da Costa. Solo il grip e il traffico sono stati più difficili da gestire durante la gara. "Non è stata una gara facile oggi", ha detto JEV. “Nella prima parte di gara è andata bene, eravamo in testa. Ma poi mi sono trovato nel traffico e ho perso molto tempo. È un peccato, ma abbiamo ancora una gara domani e buone possibilità di centrare l’obiettivo. "

"È stata una buona giornata fino a metà gara", ha continuato António. “Poi abbiamo faticato un po' con l'energia e la gestione delle gomme. La fine della gara è stata difficile, ma siamo comunque riusciti a fare punti e a tenere corte le distanze in classifica. Siamo ancora in corsa per le due corone mondiali e domani daremo il massimo! "

Nella classifica piloti, il campione in carica è al settimo posto ma a soli 9 punti dal leader. E con 29 punti da assegnare, tutto resta ancora da decidere. Identica la situazione per JEV, nono a 15 lunghezze dalla testa.

E anche nel campionato Costruttori la speranza di vittoria resta ancora viva. La formazione guidata da Mark Preston è al secondo posto, a cinque punti dal leader. "Il nostro ritmo in qualifica è stato molto competitivo e ci ha permesso di avere una buona posizione sulla griglia di partenza", ha spiegato il Team Principal di DS TECHEETAH. “Come abbiamo dimostrato l'anno scorso a Berlino, i nostri piloti sono abbastanza abituati a guidare insieme davanti al gruppo. Purtroppo lo scambio di posizione tra i piloti li ha rallentati quando si sono trovati nel traffico. Tuttavia, abbiamo riportato alcuni punti preziosi per la squadra e ora ci concentriamo sulla gara di domani. "

Da parte sua, Thomas Chevaucher, direttore di DS Performance, è consapevole che bisognerà essere in perfetta formare per riconfermare i titoli. "Questa giornata ci ha mostrato ancora una volta quanto sia impegnativa la Formula E”, ha detto. “Dopo un'incredibile prestazione del team in qualifica con una prima fila 100% DS TECHEETAH, abbiamo sofferto di più in gara. Nonostante tutto, otteniamo dei punti molto importanti per le due classifiche del campionato. Per quanto riguarda il titolo Costruttori, siamo a soli 5 punti dal leader. È davvero poco e sappiamo che la nostra DS E-TENSE FE21 può aiutarci a vincere la sfida! "

Sulla scia di questa prima gara, la capitale tedesca ospiterà questa domenica l'ultimo round della stagione. La partenza sarà alle 15:34 (CEST) su un percorso percorso in senso inverso a quello di oggi.

CLASSIFICA PILOTI (Top Ten)

1.Nyck DE VRIES => 95 punti

2.Edoardo MORTARA => 92 punti

3.Jake DENNIS => 91 punti

4.Mitch EVANS => 90 punti

5.Robin FRIJNS => 89 punti

6.Lucas DI GRASSI => 87 punti

7.Antonio Felix DA COSTA => 86 punti

8.Sam BIRD => 81 punti

9.Jean-Éric VERGNE => 80 punti

10.Alex LYNN => 78 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1.JAGUAR RACING => 171 punti

2.DS TECHEETAH => 166 punti

3.ENVISION VIRGIN RACING => 165 punti

4.AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER => 162 punti

5.MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM => 158 punti

6.BMW I ANDRETTI MOTORSPORT => 157 punti

7.MAHINDRA RACING => 122 punti

8.ROKIT VENTURI RACING => 121 punti

9.TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM => 117 punti

10.NISSAN E.DAMS => 79 punti

11.DRAGON/PENSKE AUTOSPORT => 47 punti

12.NIO 333 FE TEAM => 18 punti