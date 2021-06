E-Prix di Puebla, punti preziosi per DS TECHEETAH

DS Automobiles e il suo partner TECHEETAH mantengono la terza posizione nella classifica Team

E' andata in scena l'ottava gara della stagione dell’ABB FIA Formula E World Championship si è svolta presso l'Autodromo Miguel E. Abed di Puebla, in Messico. Una grande prima volta dal lancio della disciplina 100% elettrica. Questo sabato, in occasione del primo dei due scontri del weekend, i piloti del team DS TECHEETAH hanno avuto esiti molto diversi. Dopo la sua vittoria a Monaco, António Félix da Costa ha ottenuto ancora punti preziosi chiudendo al sesto posto. Quanto a Jean-Éric Vergne, è stato sfortunato. Mentre lottava per il podio, il francese è stato spinto contro il muro da un concorrente nella fase di uscita dall'area dell'Attack Mode.

Nonostante un risultato complessivo che non ha soddisfatto tutte le aspettative di DS Performance, le due DS E-TENSE FE21 si sono dimostrate veloci ed efficienti sulla pista messicana. Di buon auspicio per la seconda gara di domenica.

"Una gara di Formula E ha sempre in serbo sorprese e questa prima gara a Puebla non è stata un’eccezione alla regola", ha osservato Thomas Chevaucher, Direttore di DS Performance. “Dopo una buona prestazione in qualifica, i nostri piloti sono rimasti penalizzati dal posizionamento atipico della zona Attack Mode, che sta costando molti punti alla squadra. Puntiamo comunque molto su António che ora occupa la seconda posizione nel Campionato Piloti. Inoltre, manteniamo la nostra terza posizione nella classifica a squadre. La nostra DS E-TENSE FE21 ha mostrato ancora una volta di essere capace di grandi prestazioni su questa nuova pista messicana e ci resta la gara domenicale per sfruttare questo grande potenziale! "

Dopo una grande rimonta dall'undicesimo al sesto posto, António Félix da Costa ha finito la gara con un risultato comunque positivo. Il campione in carica è tornato al secondo posto in campionato, a soli due punti dal leader. "Abbiamo fatto un'ottima gara", confida il portoghese. “Non è mai facile far parte del gruppo 1 in qualifica, ma siamo riusciti ad agguantare il sesto posto. Alla fine è stata una giornata abbastanza buona, anche se avremmo potuto fare meglio senza alcuni errori da parte mia. La buona notizia è che nella gara di domenica abbiamo una seconda possibilità. Sono fiducioso perché il ritmo di gara è stato ottimo. "

Ovviamente deluso dal suo ritiro al dodicesimo giro, Jean-Éric Vergne ha intenzione di prendersi la sua rivincita in gara 2. "Questo chiaramente non è il risultato che speravamo oggi", ha reagito il pilota francese, che aveva ottenuto il quarto posto sulla griglia di partenza. “Mentre lasciavo la zona di Attack Mode, un pilota si è avvicinato a me e mi ha spinto contro il muretto, quindi mi si è rotta la sospensione… Fortunatamente, c'è un'altra gara e può solo andare meglio! "

Anche il Team Principal del team DS TECHEETAH, Mark Preston era ottimista e già concentrato sul prossimo appuntamento. “Abbiamo mantenuto la nostra posizione nel Campionato Costruttori e António è passato dal 4° al 2° posto nella classifica Piloti. Come sempre in questa disciplina, i piloti sono raggruppati in pochi punti in testa alla classifica. Abbiamo una macchina veloce e ora ci concentreremo sulla gara di domenica."

La partenza è prevista questa sera alle 23:00 ora italiana.

CLASSIFICA PILOTI (Top Ten)

1.Robin FRIJNS => 62 punti

2.Antonio Felix DA COSTA => 60 punti

3.Nyck DE VRIES=> 59 punti

4.René RAST => 58 punti

5.Mitch EVANS => 58 punti

6.Stoffel VANDOORNE => 54 punti

7.Sam BIRD => 49 punti

8.Edoardo MORTARA => 47 punti

9.Jean-Éric VERGNE => 46 punti

10.Jake DENNIS => 43 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1.MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM => 113 punti

2.JAGUAR RACING => 107 punti

3.DS TECHEETAH => 106 punti

4.AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER => 97 punti

5.ENVISION VIRGIN RACING => 81 punti

6.BMW I ANDRETTI MOTORSPORT => 65 punti

7.MAHINDRA RACING => 60 punti

8.ROKIT VENTURI RACING => 58 punti

9.TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM => 54 punti

10.NISSA E.DAMS => 46 punti

11.DRAGON/PENSKE AUTOSPORT => 42 punti

12.NIO 333 FE TEAM => 18 punti