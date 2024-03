Ferrari celebra il primo podio di Leclerc e il debutto di Bearman in Arabia

Nella notte illuminata di Jeddah, la Scuderia Ferrari ha segnato momenti indimenticabili con il primo podio stagionale conquistato da Charles Leclerc e un debutto da sogno per il giovane talento Oliver Bearman.

Un weekend di gara che ha visto la Ferrari dimostrare la sua forza e la profondità del suo talento emergente.

Charles Leclerc, il pilota monegasco, ha guidato una corsa quasi solitaria, assicurandosi il terzo posto con una performance costante e strategica. Nonostante la perdita della seconda posizione a vantaggio di Sergio Perez, Leclerc ha sfruttato al meglio le circostanze della gara, inclusa una safety car precoce, per mantenere un ritmo elevato e conquistare il giro più veloce nella fase finale della corsa. "Oggi abbiamo espresso tutto il nostro potenziale senza commettere errori," ha dichiarato Leclerc. "Nonostante alcune difficoltà iniziali con le gomme Medium, le Hard hanno offerto prestazioni migliorate, permettendomi di concludere con il giro più veloce."

Oliver Bearman, al suo debutto in Formula 1, ha sorpreso tutti con una performance eccezionale, terminando la gara in settima posizione e diventando così il più giovane pilota della Scuderia Ferrari a segnare punti al debutto. Partito undicesimo, Bearman ha dimostrato grande abilità e determinazione, superando avversari esperti e gestendo la pressione con una maturità ben oltre i suoi 18 anni. "Correre la mia prima gara in Formula 1 con la Scuderia Ferrari è stata un'emozione incredibile," ha condiviso Bearman. "È stato sicuramente impegnativo, ma sono felice di aver sfruttato al massimo il potenziale a mia disposizione."

Il Team Principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha lodato entrambi i piloti per le loro prestazioni. Ha evidenziato come Leclerc abbia dovuto affrontare la sfida di non avere pista libera e come Bearman abbia gestito il suo debutto con la compostezza di un veterano. "Charles ha dimostrato solidità e velocità, mentre Oliver ha superato ogni aspettativa, dimostrandosi calmo, preciso e rapidamente a proprio agio con la vettura," ha commentato Vasseur.

La gara ha anche visto la partecipazione di Carlos Sainz, che, nonostante l'operazione di appendicite, ha seguito la squadra e ha dimostrato il forte spirito di gruppo all'interno della Scuderia. Questo evento segna un passo importante per la Ferrari, che continua a dimostrare il suo impegno nel nutrire giovani talenti attraverso la Ferrari Driver Academy e nello sfidare i rivali nella lotta per il campionato.

Con il prossimo appuntamento a Melbourne per il Gran Premio di Australia, la Ferrari guarda al futuro con ottimismo, determinata a continuare il suo progresso e a lottare per ulteriori successi.