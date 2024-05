Ferrari e HP insieme per il GP di Miami con livrea speciale

La Scuderia Ferrari si prepara per un fine settimana all'insegna della celebrazione a Miami, marcando il debutto del suo nuovo title partner,

HP, con una livrea speciale che riscopre due storici colori di Ferrari: l'Azzurro La Plata e l'Azzurro Dino. Questi colori sono stati una parte significativa della storia di Ferrari e saranno nuovamente in evidenza per celebrare i 70 anni di presenza del marchio in Nord America.

La nuova livrea verrà applicata sulla SF-24 per il Gran Premio di Miami, presentando un omaggio ai colori che hanno adornato le Ferrari negli anni passati. Oltre alle monoposto, anche le divise dei piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz sfoggeranno questi toni, con una predominanza dell'Azzurro La Plata, un colore che evoca le corse e la passione della Scuderia nei decenni precedenti.

Fred Vasseur, il Team Principal di Scuderia Ferrari HP, ha espresso grande entusiasmo per questa collaborazione: "L'evento di Miami non è solo un'opportunità per celebrare la nostra storia, ma anche per iniziare un capitolo entusiasmante con HP. Condividiamo con HP valori fondamentali come l'eccellenza e l'innovazione, e questa partnership amplificherà ulteriormente la nostra presenza nel mondo del motorsport."

Le attività di branding non si limitano alla pista, ma si estendono anche fuori, con i piloti che riceveranno ciascuno una Ferrari 296 GTS Assetto Fiorano personalizzata in queste tonalità, che guideranno durante la parata Ferrari prima della gara. Questo evento sarà seguito da una serie di iniziative speciali che includono anche una collezione di prodotti in edizione limitata realizzata in collaborazione con i partner, tra cui Puma e Ray-Ban, che presentano articoli esclusivi che celebrano questo significativo evento.

Con il supporto di HP, Ferrari continua a spingere i confini dell'innovazione sia in pista che fuori, riaffermando il suo impegno verso la tradizione e l'eccellenza che hanno sempre caratterizzato il marchio.