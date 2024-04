Ferrari tripletta a Imola: dominio nelle qualifiche della 6 Ore del FIA WEC

La 6 Ore di Imola ha riservato un pomeriggio di trionfi per Ferrari, che ha visto le sue 499P conquistare le prime tre posizioni in griglia di partenza,

un risultato che sottolinea la superiorità tecnica e strategica del team italiano in questa tappa del Mondiale Endurance FIA WEC 2024.

Antonio Fuoco, alla guida della 499P numero 50 del team Ferrari – AF Corse, ha brillato su tutti, conquistando la pole position con un tempo di 1:29.466. Questo tempo non solo ha garantito a Fuoco la partenza al vertice, ma ha anche stabilito un nuovo punto di riferimento all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, che per la prima volta ospita l'evento.

Dietro di lui, nelle qualifiche e nella sessione Hyperpole, si sono piazzati i suoi compagni di squadra Robert Shwartzman e Alessandro Pier Guidi, pilotando rispettivamente le Ferrari 499P numero 83 e 51. Queste performance hanno assicurato una partenza ideale per Ferrari, che si appresta a dominare la gara con una presenza massiccia e strategica.

Durante l'evento, John Elkann, Presidente di Ferrari, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, celebrando il successo con i piloti e il team. "Siamo orgogliosi di questi risultati che dimostrano la passione e l'impegno del nostro team. È un grande onore essere qui a Imola e vivere questi momenti con i nostri fedeli tifosi", ha dichiarato Elkann.

Antonio Fuoco ha riflettuto sulle sue sensazioni durante le qualifiche: "Il feeling con la vettura era ottimo fin dalle prove libere. Sapevo che avevamo il potenziale per fare bene, e ho mantenuto alta la concentrazione. È stata una giornata incredibile, e l'energia dei tifosi ha dato una spinta ulteriore."

Alessandro Pier Guidi e Robert Shwartzman hanno condiviso un sentimento di ottimismo e determinazione, sottolineando la competitività del campo e l'importanza di una buona partenza per la gara del giorno successivo.

Il team Ferrari si prepara ora per la gara, consapevole della sfida ma fiducioso nelle proprie capacità di mantenere il comando. La 6 Ore di Imola si annuncia non solo come un testa a testa tra i migliori del mondo dell'endurance, ma anche come una celebrazione dell'eccellenza ingegneristica italiana in uno dei palcoscenici più prestigiosi del motorsport.