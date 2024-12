Formula E: DS Automobiles al debutto della Stagione 11 con la nuova DS E-TENSE FE25

Il conto alla rovescia è terminato: dopo una pausa di oltre quattro mesi, l'ABB FIA Formula E World Championship riparte con la sua 11ª stagione.

Per il round inaugurale, la competizione 100% elettrica torna in Brasile, scegliendo il suggestivo scenario del Sambodromo di San Paolo. Il circuito, lungo 2,9 chilometri, promette emozioni grazie ai suoi lunghi rettilinei e curve strette, ideali per favorire sorpassi e strategie spettacolari.

DS Automobiles, veterana della Formula E, inizia questo fine settimana la sua decima stagione nel campionato, un primato per un costruttore premium. A guidare l’assalto della scuderia franco-americana PENSKE AUTOSPORT saranno due piloti di spicco: il due volte campione Jean-Eric Vergne e Maximilian Günther. La DS E-TENSE FE25, ultima creazione di DS Performance, sarà il loro strumento per puntare ai vertici.

Eugenio Franzetti, Direttore di DS Performance, esprime entusiasmo e fiducia: "Dopo diversi mesi dedicati alla preparazione di questa nuova stagione, siamo entusiasti di tornare a competere in Formula E! Sono certo che la DS E-TENSE FE25 sarà un'arma formidabile per conquistare punti preziosi e che i nostri piloti sapranno sfruttarne al meglio le prestazioni. Bisognerà aspettare la fine della gara di San Paolo per poter valutare veramente gli avversari in gioco e avere così una prima idea del livello delle 11 squadre in griglia".

Con sette anni di esperienza nel campionato e un palmarès che include quattro titoli mondiali, DS Automobiles punta a consolidare la sua reputazione come uno dei marchi più vincenti della Formula E.

La gara di apertura della Stagione 11 è in programma per sabato 9 dicembre alle ore 18:00 CET. Gli occhi del mondo saranno puntati sul circuito di San Paolo, dove l’innovazione tecnologica e la competitività saranno ancora una volta protagoniste.