Formula E: innovazione e sostenibilità energetica

La Formula E, la serie di corse automobilistiche interamente elettriche, ha annunciato una collaborazione significativa e pluriennale con Aggreko,

leader mondiale nelle soluzioni energetiche, per inaugurare una nuova era di sostenibilità nel motorsport. Questa alleanza strategica mira ad alimentare gli eventi globali della Formula E esclusivamente con energia rinnovabile, segnando un passo importante verso l'obiettivo di ridurre del 45% le emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto alla stagione 5 del 2019.

L'accordo, annunciato il 4 aprile 2024 a Londra, vede Aggreko impegnata a fornire energia pulita agli eventi di Formula E attraverso l'uso di generatori a biocarburante, impianti solari, e batterie ad alta efficienza. Queste tecnologie all'avanguardia non solo garantiscono un impatto ambientale minimo ma offrono anche una soluzione energetica affidabile e efficiente per l'intero circuito delle gare.

La collaborazione tra Formula E e Aggreko è emblematica della crescente consapevolezza e impegno verso la sostenibilità nel mondo dello sport. Aggreko, in qualità di fornitore ufficiale, utilizza generatori alimentati da olio vegetale idrotrattato (HVO), che riducono fino al 90% le emissioni di CO2 rispetto al diesel tradizionale. Questa scelta non solo evidenzia l'attenzione alla riduzione delle emissioni ma anche al miglioramento della qualità dell'aria nei centri urbani dove si svolgono spesso le gare di Formula E.

La capacità di caricare contemporaneamente quattro auto da corsa, grazie alle batterie da 300kVA fornite da Aggreko, dimostra un significativo avanzamento tecnologico, migliorando l'efficienza e riducendo i tempi di attesa. Questo aspetto è fondamentale in un contesto sportivo dove il tempo è essenziale. Inoltre, l'utilizzo di impianti solari a bordo pista per alimentare le batterie sottolinea l'impegno di Formula E e Aggreko nel promuovere le energie rinnovabili.

Gli eventi di Formula E diventano così non solo una competizione sportiva ma anche una vetrina per le ultime innovazioni nel campo delle energie rinnovabili e della sostenibilità. La partnership con Aggreko consente alla Formula E di mantenere la sua posizione come lo sport più sostenibile del mondo, in linea con la sua visione di promuovere la transizione verso un futuro energetico più pulito e sostenibile.

Le parole di David de Behr, responsabile vendite di Aggreko Event Services, e di Tiziana di Gioia, Chief Revenue Officer di Formula E, riflettono l'importanza di questa collaborazione non solo per il futuro del motorsport ma anche come modello di sostenibilità per altri settori. Con questa iniziativa, Formula E e Aggreko stanno scrivendo un nuovo capitolo nella storia dello sport, dimostrando che è possibile unire l'eccellenza sportiva all'impegno ambientale.