Formula E: Jaguar Racing presenta la nuova I-Type 5

Jaguar Racing ha svelato la Jaguar I-TYPE 5, la nuova monoposto elettrica è alimentata da un’esclusiva motorizzazione sviluppata in-house, che equipaggerà le vetture da corsa per le prossime due stagioni. Gli ingegneri Jaguar Racing hanno focalizzato il loro lavoro sull’implementazione dell’efficienza, sulla diminuzione del peso e sulla riduzione del baricentro del propulsore della I-TYPE 5.

A seconda del tracciato le nuove sospensioni forniranno una maggiore possibilità di regolazione, mentre un invertitore più efficiente migliorerà la velocità di cambiata e le prestazioni. In particolare, l’innovativo invertitore presenta delle parti costituite da oro a 24 carati, materiale scelto per le sue elevate proprietà conduttive.

A guidare la nuova e innovativa auto da gara saranno Sam Bird e Mitch Evans, una delle coppie di piloti più forti sulla griglia di partenza della Formula E. Evans fa parte di Jaguar Racing fin dal debutto del team nel campionato riservato alle monoposto elettriche, avvenuto nel 2016. Bird, vincitore di numerose gare in tutte le stagioni della Formula E, si è unito al team di recente.

Jaguar Racing è lieta di dare il benvenuto per la sua prima stagione nell’ABB FIA Formula E World Championship alla Dow, azienda leader nella scienza dei materiali. Dow entra a far parte del team in veste di Official Partner e, con oltre 100 anni di esperienza nel settore automobilistico, porterà la sua esperienza nei materiali e il suo spirito pioneristico al servizio della squadra. Lo farà attraverso la sua piattaforma MobilityScienceTM e le sue tecnologie basate sulle poliolefine, l’acrilico poliuretanico, il silicone e le miscele chimiche speciali.

Dow si unisce alla prestigiosa lista di partner del team Jaguar Racing che include GKN Automotive, Viessmann, Castrol e gli Official Suppliers Alpinestars e DR1VA.

Inoltre, per celebrare la nuova I-TYPE 5 e i loro valori condivisi in termini di innovazione e sostenibilità all’avanguardia, Jaguar Racing e Polo Ralph Lauren hanno dato vita a d una nuova partnership. Per dare il via alla nuova stagione di gare con il massimo dello stile, il team Jaguar di Formula E indosserà delle giacche trapuntate ripiegabili firmate Polo Ralph Lauren, che sono state specificatamente disegnate e personalizzare con il logo Jaguar Racing. Queste giacche sono state realizzate con tessuti in nylon e poliestere riciclati con un’imbottitura alternativa in piuma riciclata.

In questa settima stagione di competizioni, Jaguar Racing è inoltre lieta di far debuttare tutta una serie di nuovi materiali denominati TYPEFIBRE. La I-TYPE 5 è equipaggiata con un nuovo prototipo di sedile da gara realizzato con TYPEFIBRE di origine sostenibile. Come parte integrante della mission del team Race to Innovate, questo prototipo di sedile sarà testato a tutte le velocità e in differenti tipologie di temperature, carico e ambiente. Successivamente, i benefici delle tecnologie sviluppate per le gare saranno condivisi con le vetture stradali destinate ai clienti Jaguar.

James Barclay, Jaguar Racing Team Director, ha dichiarato: “La settima stagione rappresenterà un anno molto emozionante per Jaguar Racing e la Formula E. È la prima stagione in cui la Formula E potrà vantare lo status di World Championship, mentre per Jaguar Racing sarà il quinto anno di presenza in questa serie di competizioni di livello globale. Il team ha lavorato come non mai per dare vita alla vettura più efficiente e all’avanguardia possibile, ed è stato fantastico poterla presentare ai nostri fan, ai nostri partner e ai nostri clienti. In questa stagione diamo anche il benvenuto nella famiglia Jaguar Racing a Sam Bird, che si sta ambientando molto bene. Insieme al resto della squadra, sia Sam che Mitch sono estremamente motivati in vista della prossima stagione. Vorremo dare anche un caloroso benvenuto al nostro nuovo partner Dow. Il conto alla rovescia è iniziato e non vediamo l’ora di essere nuovamente in pista a Santiago e battagliare per guadagnare punti, podi e vittorie.”

Sam Bird, pilota Jaguar Racing #10, ha dichiarato: “Presentare la nuova Jaguar I-TYPE 5 ai nostri tifosi mi fa sentire realmente parte integrante del team Jaguar Racing, il che mi dona un entusiasmo incredibile in vista della settima stagione. Penso che il lancio di questa nuova vettura sia il raggiungimento di un importante traguardo, frutto di tutto il duro lavoro che la squadra ha svolto negli ultimi tempi. Ora non vedo l’ora di portare la I-TYPE 5 in pista e iniziare la mia prima stagione con questo iconico brand britannico.”

Mitch Evans, pilota Jaguar Racing #20, ha detto: “Il giorno della presentazione è sempre un momento molto importante per il team, perché mostriamo al mondo su cosa abbiamo lavorato e quali sono le nostre intenzioni per la stagione in arrivo. Per me è anche il momento per fissare i miei obiettivi e iniziare l’anno con uno slancio positivo. Questa è la mia quinta stagione con la squadra e siamo più determinati che mai a rendere questo l’anno di maggior successo da quando lavoriamo insieme.”

Jim Fitterling, Dow Chairman e CEO, ha dichiarato: “Le partnership solide si basano su visioni e valori condivisi. La nostra nuova collaborazione con Jaguar Racing si fonda su un obiettivo comune, quello di offrire al mondo soluzioni più sostenibili attraverso la collaborazione, l’innovazione e l’integrazione. In qualità di leader a livello mondiale nella scienza dei materiali, non vediamo l’ora di lavorare insieme a Jaguar Racing per implementare l’elettrificazione dei veicoli attraverso la nostra piattaforma MobilityScience, facendo nuovi progressi nel nostro comune viaggio verso un mondo a zero emissioni.”