Formula E: Nissan pronta per il doppio round di Berlino

Questo fine settimana, il Nissan Formula E Team è pronto a scendere in pista sul rinnovato tracciato del Tempelhof Airport Street Circuit di Berlino,

per i Rounds 9 e 10 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E 2023/24. L'evento a Berlino rappresenta il primo dei quattro doppi appuntamenti consecutivi che definiranno le sorti della Stagione 10 del campionato.

Dopo una prestazione incoraggiante a Monaco, dove i piloti del team hanno aggiunto 12 punti al loro totale stagionale, le aspettative sono alte per il team giapponese. Oliver Rowland, che ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula E con Nissan proprio a Berlino nel 2020, si trova attualmente in quarta posizione nella classifica del campionato e guarda con ottimismo al prossimo weekend di gare.

Il compagno di squadra, Sacha Fenestraz, continua a mostrare una costante crescita, avendo accumulato punti importanti nelle ultime tre competizioni. Entrambi i piloti sono concentrati sull'obiettivo di ottenere un altro piazzamento tra i primi dieci, nonostante le sfide che il nuovo layout del circuito potrebbe presentare, incluse modifiche significative alla corsia dei box e alla linea di partenza/arrivo.

Il circuito di Tempelhof, una presenza costante nel calendario della Formula E, si è trasformato per la stagione corrente, mirando a esaltare le prestazioni delle nuove vetture Gen3. I piloti dovranno affrontare una pista tecnicamente più impegnativa, con una superficie in cemento estremamente abrasiva che rappresenta una delle principali difficoltà per tutte le squadre.

Tommaso Volpe, General Manager di Nissan Formula E e Managing Director del Nissan Formula E Team, ha sottolineato la crescita e la maturazione del team negli ultimi dodici mesi, esprimendo fiducia in una performance migliore rispetto alla scorsa stagione a Berlino, che si era rivelata particolarmente difficile.

Il weekend non sarà solo una prova per i piloti attuali ma anche per i talenti emergenti, con il Rookie Test previsto per lunedì 13 maggio. Caio Collet e Gabriele Mini, rispettivamente pilota di riserva e membro dell'Alpine Academy, avranno l'opportunità di mostrare il loro valore alla guida delle potenti monoposto elettriche.

In aggiunta, la squadra ha lanciato la "Sounds of Season 10" playlist, curata dal compositore tedesco Matthias Rehfeldt, per celebrare la tappa di Berlino e trasmettere l'energia unica del circuito di Tempelhof. Con questa iniziativa, Nissan Formula E Team intende non solo competere ma anche coinvolgere i fan in una esperienza immersiva che unisce sport e cultura.