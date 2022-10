Free2move eSolutions protagonista della smart EQ fortwo e-cup

Iniziata a maggio con la tappa di Vallelunga, la smart e-cup è terminata ieri con tre gare dal punteggio doppio (corse sul circuito di Magione, nei pressi di Perugia) che hanno assegnato la vittoria del campionato a Gabriele Torelli.

Si è trattato di una stagione davvero avvincente che ha portato all’appuntamento di Magione con sette piloti ancora in lizza per il titolo, piloti che hanno lottato… in silenzio fino all’ultima curva.

In silenzio, perché le Smart che hanno partecipato alla e-cup erano ovviamente rigorosamente elettriche e hanno potuto correre ed emozionare in pista grazie a Free2move eSolutions e alle sue soluzioni di ricarica.

Infatti, nelle aree paddock dei vari circuiti (da Misano a Imola, da Varano de’ Melegari a Magione) sono state installate 20 easyWallbox e 4 eProWallbox che hanno fornito tutta l’energia necessaria.

easyWallbox è la soluzione ideale per ricaricare facilmente, anche a casa, i veicoli elettrici o ibridi plug-in: è sufficiente collegarla a una presa Schuko per utilizzarla fino a 2,4 kW, ma con una installazione professionale è in grado di erogare una potenza fino a 7 kW. È proprio in quest’ultima configurazione che sono state ricaricate le smart fortwo del campionato.

Le eProWallbox sono la scelta perfetta per privati e per gestire flotte e parcheggi pubblici. Infatti, è un dispositivo intelligente, flessibile e connesso che funziona in sicurezza fino a 22 kW. Grazie alle opzioni di connettività 4G/Wi-Fi e al back-end, è possibile monitorare le sessioni di ricarica in tutta comodità, grazie alla tecnologia di identificazione RFID o tramite l’app dedicata eSolutions Charging. Infine, i dispositivi di ricarica eProWallbox hanno recentemente ottenuto la Certificazione Type Approved TÜV Rheinland, rispettando i rigorosi standard di questo ente certificatore, rendendo Free2move eSolutions uno dei produttori europei di EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) più attenti alla sicurezza del consumatore.

Complessivamente durante il campionato sono state 20 le sessioni di ricarica, per oltre 10 mila kWh erogati, che hanno permesso di percorrere qualcosa come 17 mila chilometri, sempre a “manetta”!

Le tre gare dello scorso weekend – come quelle che le hanno precedute – sono state trasmesse in live streaming sulla pagina facebook di Free2move eSolutions oltre ad altri 60 portali internet. Complessivamente per ogni weekend di gare sono stati oltre 70 mila gli utenti connessi .

“La scelta di essere partner della smart EQ fortwo e-cup – ha spiegato Roberto Di Stefano, CEO di Free2move eSolutions – è motivata dal fatto che la transizione verso la mobilità elettrica è imprescindibile anche per il motorsport. E noi, che stiamo guidando il settore verso un futuro della mobilità più sostenibile, lo vogliamo fare da protagonisti, al fianco di vetture che rispetto alle auto con motori a combustione, hanno regalato le stesse emozioni quando i piloti premevano a fondo l’acceleratore, vetture dalle performance impensabili e che hanno bisogno di ricariche veloci ed efficienti”.

Per Massimo Arduini, presidente di LPD e organizzatore della smart EQ fortwo e-cup “una volta di più il campionato appena concluso ha dimostrato che anche con auto dalla vocazione cittadina ed elettriche è possibile dare vita a gare combattute. L’alto livello dei piloti e vetture efficientemente cariche per tutti i giri hanno fatto il resto”.