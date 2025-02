Gabriele Minì al volante per Nissan Formula E nelle prove libere degli esordienti

Il Nissan Formula E Team ha annunciato che il giovane pilota italiano Gabriele Minì parteciperà alla prossima sessione di prove libere per esordienti in Arabia Saudita, in preparazione del primo Jeddah E-Prix.

La sessione si svolgerà il 13 febbraio, segnando un'opportunità chiave per il membro dell’Alpine Academy, già distintosi in Formula 3 e al debutto in Formula 2.

Minì e il suo percorso verso la Formula E

Gabriele Minì ha già dimostrato il suo valore nel mondo del motorsport, conquistando più vittorie in Formula 3 e terminando secondo nella classifica generale della scorsa stagione. Il suo debutto in Formula 2 è stato altrettanto impressionante, con un podio a Baku che ha confermato il suo talento e la sua capacità di adattamento.

Non è la prima volta che Minì collabora con il Nissan Formula E Team. Già nei Rookie Test di Berlino della Stagione 10, ha lasciato il segno classificandosi nei primi dieci posti sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana. Il ritorno in squadra rappresenta quindi un ulteriore passo nel suo percorso di crescita.

L’impegno della Formula E per i giovani talenti

Le prove libere per esordienti sono un'iniziativa voluta dalla Formula E e dalla FIA per favorire l’ingresso di nuovi piloti nella categoria, offrendo loro la possibilità di testare le vetture in un ambiente competitivo. La sessione, della durata di 40 minuti, aprirà ufficialmente la giornata inaugurale della competizione a Gedda.

Tommaso Volpe: "Minì può dare un contributo cruciale"

Il General Manager di Nissan Formula E, Tommaso Volpe, ha espresso grande soddisfazione per la conferma di Minì nel team: “Siamo lieti di lavorare nuovamente con Gabriele dopo il Rookie Test di Berlino. Ha dimostrato sin da subito grande talento e determinazione, ottenendo risultati di rilievo nel 2024. Questa sessione sarà fondamentale per raccogliere dati preziosi su un circuito nuovo, e sappiamo che Gabriele può fornirci un contributo importante per ottimizzare la messa a punto della vettura.”

Gabriele Minì: "Un'opportunità che voglio sfruttare al massimo"

Dal canto suo, Gabriele Minì si è detto entusiasta di questa nuova esperienza: “Non vedo l'ora di tornare al volante con il Nissan Formula E Team. Ho imparato molto nei Rookie Test di Berlino e questa sarà un'occasione per affinare ulteriormente la mia comprensione della vettura elettrica. La Formula E è una categoria molto complessa, con la gestione dell’energia che gioca un ruolo chiave. Mi sono preparato al simulatore per affrontare al meglio le sfide di Gedda, ma l’esperienza in pista sarà fondamentale per raccogliere dati utili per il team durante il weekend di gara.”

Un debutto su un circuito inedito

La pista di Gedda rappresenta un'incognita per tutti, poiché sarà la prima volta che la Formula E farà tappa in questo circuito. Le condizioni della pista e l’adattamento alle nuove vetture saranno quindi cruciali per il successo del weekend di gara.

Con il suo talento e la sua esperienza crescente, Gabriele Minì si prepara a una nuova sfida con Nissan Formula E, contribuendo al lavoro del team e mettendosi in luce in un palcoscenico di livello mondiale.