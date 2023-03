Il Team PEUGEOT TotalEnergies al via della 1000 miglia di Sebring

Sul Sebring International Raceway il Team PEUGEOT TotalEnergies ha iniziato la prima sessione di qualifiche

dell’undicesima stagione del Campionato del Mondo FIA Endurance (FIA WEC). La sessione è stata preceduta dal prologo e da tre prove libere che hanno permesso al team e ai piloti di raccogliere importanti informazioni sulla guidabilità e le prestazioni della PEUGEOT 9X8. La squadra ha mostrato grandi miglioramenti rispetto agli altri sei costruttori di Hypercar presenti sulla griglia di partenza.

La sessione di 15 minuti si è svolta al tramonto del sole della Florida e Loïc DUVAL, al volante della PEUGEOT 9X8 #94, è stato il più veloce e ha conquistato l'8° posto in griglia facendo segnare un tempo sul giro di 1:47,455, il più veloce finora a Sebring. Subito dietro a lui, in 9a posizione in questa classe regina altamente competitiva, ritroviamo Mikkel JENSEN con la PEUGEOT 9X8 #93. Il pilota danese ha concluso le qualifiche con il suo miglior giro in 1:48.205.