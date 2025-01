Lavoro di squadra in primo piano per i Dacia Sandriders alla Dakar 2025

La Dakar 2025 ha già riservato momenti di grande tensione e colpi di scena, con i protagonisti del team Dacia Sandriders impegnati a superare sfide tecniche e logistiche lungo il duro percorso saudita.

Sebbene l’avventura di Sébastien Loeb e Fabian Lurquin si sia conclusa prematuramente a causa di una decisione degli steward, la squadra ha dimostrato una straordinaria capacità di reazione, mettendo in primo piano il lavoro di squadra.

La giornata di mercoledì ha visto i compagni di squadra Nasser Al-Attiyah e Cristina Gutiérrez impegnati a sostenersi reciprocamente durante la Tappa 4, una delle più impegnative del rally. Grazie alla loro determinazione e collaborazione, il team Dacia è riuscito a limitare i danni e mantenere viva la competizione.

L'uscita anticipata di Loeb: un duro colpo per i Dacia Sandriders

La tappa di martedì ha visto Sébastien Loeb e il suo navigatore Fabian Lurquin incorrere in un incidente che ha causato danni significativi alla loro Dacia Sandrider #219. Nonostante gli sforzi del team per dimostrare che la gabbia di sicurezza del veicolo fosse ancora solida, gli steward hanno deciso di fermare definitivamente la loro corsa.

Loeb ha espresso tutta la sua frustrazione per questa decisione: "È davvero frustrante tornare a Jeddah per volare a casa invece di essere in macchina a combattere sui palchi, soprattutto quando vedi cosa sta succedendo oggi. Con 1h15 dietro i leader, non era ancora tutto perduto. La decisione degli steward è difficile da accettare. La sicurezza è fondamentale, ma questa linea sembra eccessiva per la nostra disciplina."

L’uscita di scena di Loeb ha lasciato un vuoto nel team, ma la squadra ha reagito mostrando un grande spirito di collaborazione.

Al-Attiyah e Gutiérrez: la forza del lavoro di squadra

Con l'uscita di Loeb, i riflettori si sono spostati su Nasser Al-Attiyah e il suo navigatore Édouard Boulanger, impegnati a portare avanti la sfida per il team Dacia. Partiti dalla Tappa 4 in seconda posizione, Al-Attiyah e Boulanger hanno dovuto fare i conti con diversi problemi tecnici lungo il percorso.

Dopo soli 97 chilometri, la coppia si è fermata per sostituire un pneumatico posteriore sinistro danneggiato. Più avanti, al 118° chilometro, un guasto al giunto sferico esterno ha richiesto un intervento più complesso. La situazione si è complicata ulteriormente quando è stato necessario l’aiuto di Cristina Gutiérrez e Pablo Moreno.

Secondo il direttore tecnico del team, Philip Dunabin:"Cristina aveva con sé le parti extra necessarie per riparare il guasto. Una volta arrivata, ha lavorato insieme a Nasser, Édouard e Pablo per rimettere insieme l’auto e riprendere la gara."

Questa collaborazione si è rivelata decisiva per il team Dacia, che è riuscito a completare la tappa nonostante i ritardi.

Regole della Tappa Maratona: assistenza limitata

La Tappa Maratona prevede regole particolarmente stringenti: ai concorrenti non è consentito ricevere assistenza da veicoli esterni o membri del team di supporto. Solo i piloti ancora in gara possono aiutarsi a vicenda.

In questo contesto, il ruolo di Cristina Gutiérrez è stato fondamentale. Dopo i problemi tecnici nella Tappa 2, che avevano già compromesso il loro Rally Dakar, Gutiérrez e Moreno hanno seguito Al-Attiyah e Boulanger per tutta la quarta tappa, pronti a intervenire in caso di necessità.

"Siamo rimasti dietro Nasser per assicurarci che potesse continuare la gara. È stata una giornata difficile, ma il paesaggio di AlUla ci ha regalato momenti di grande bellezza." — ha dichiarato Gutiérrez.

I risultati della Tappa 4: Dacia in recupero

Nonostante le difficoltà incontrate, Al-Attiyah è riuscito a recuperare 12 minuti sui leader della tappa, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria capacità di gestione delle gare estreme.

I risultati provvisori della Tappa 4 vedono Cristina Gutiérrez e Pablo Moreno concludere in 13ª posizione, mentre Nasser Al-Attiyah e Édouard Boulanger si piazzano al 19° posto.

Classifica provvisoria della Tappa 4:

13° Cristina Gutiérrez (ESP)/Pablo Moreno (ESP) – +20m02s

19° Nasser Al-Attiyah (QAT)/Édouard Boulanger (FRA) – +33m27s

Nella classifica generale, Al-Attiyah si trova ora al 7° posto, a 35 minuti e 53 secondi dal leader della competizione.

Lo sguardo alla Tappa 5: AlUla-Ha'il

La prossima tappa del Rally Dakar 2025 porterà i concorrenti da AlUla a Ha'il, attraverso un percorso di 428 km su piste sabbiose e terreni sassosi. Sarà una prova cruciale prima del giorno di riposo previsto per venerdì.

Gli equipaggi dovranno affrontare un mix di velocità e navigazione, con un'attenzione particolare ai possibili guasti tecnici. Per il team Dacia, sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e continuare a collaborare per recuperare terreno sui leader della corsa.

Il lavoro di squadra continuerà a essere la chiave del successo per i Dacia Sandriders, che puntano a lasciare il segno in questa edizione del FIA World Rally-Raid Championship.

La Dakar continua a dimostrare che nulla è scontato e che ogni giorno può riservare sorprese. Ma una cosa è certa: i Dacia Sandriders hanno dimostrato che il lavoro di squadra e la determinazione possono fare la differenza in una delle gare più dure al mondo.