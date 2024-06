Le PEUGEOT 9X8 tagliano il traguardo alla 24 Ore di Le Mans 2024

La 92esima edizione della 24 Ore di Le Mans, la gara di endurance più prestigiosa al mondo, è stata segnata da condizioni meteorologiche avverse che hanno messo a dura prova i partecipanti.

Nonostante gli acquazzoni intermittenti che hanno causato diversi incidenti e lunghi periodi di safety car, entrambe le hypercar PEUGEOT 9X8 2024 sono riuscite a concludere la gara, dimostrando un'affidabilità impressionante al loro debutto competitivo a Le Mans.

La gara ha visto i piloti trascorrere sette ore dietro la safety car, inclusi quattro ore consecutive durante la notte a causa della scarsa visibilità. Questo meteo variabile ha reso complicato prendere decisioni strategiche sulle gomme, influenzando il rendimento di molte squadre, inclusa il Team Peugeot TotalEnergies. Piccole escursioni fuoripista e errori nelle Slow Zone hanno caratterizzato la gara delle PEUGEOT 9X8, ma la loro capacità di terminare la corsa senza problemi tecnici è stata una testimonianza della loro robustezza e della dedizione del team.

Linda Jackson, CEO di PEUGEOT, ha elogiato il lavoro di squadra e la passione del Team Peugeot TotalEnergies, sottolineando come la conclusione della gara senza intoppi tecnici rappresenti l'eccellenza francese in termini di ingegneria e determinazione. Jackson ha ringraziato i membri del team e i tifosi per il loro supporto, esprimendo ottimismo per il futuro, con l'obiettivo di tornare ancora più forti nel 2025.

Jean-Marc Finot, vicepresidente senior di Stellantis Motorsport, ha riflettuto sull'impegno totale dei team durante il weekend di gara. Sebbene il risultato finale non sia stato completamente soddisfacente, Finot ha riconosciuto il valore del lavoro svolto, evidenziando l'importanza dell'affidabilità nelle corse automobilistiche e nei prodotti per i clienti Peugeot. Le condizioni difficili hanno messo alla prova le vetture, ma il team ha dimostrato una notevole attenzione ai dettagli e una grande capacità di adattamento.

Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport, ha descritto la gara come particolarmente impegnativa a causa delle previsioni meteo avverse. La decisione di montare gomme da bagnato all'inizio della gara si è rivelata subottimale, portando il team a rimanere indietro rispetto ai leader. Tuttavia, Jansonnie ha lodato l'affidabilità delle vetture e ha evidenziato la necessità di migliorare il ritmo per competere con le migliori auto in futuro. Ha ringraziato il team e i tifosi per il loro sostegno, sottolineando l'importanza di continuare a lavorare duramente.

I piloti della PEUGEOT 9X8 hanno condiviso le loro esperienze e riflessioni sulla gara. Jean-Eric Vergne ha descritto la 24 Ore di Le Mans di quest'anno come la più competitiva e difficile che abbia mai vissuto, sottolineando l'importanza di completare la gara senza problemi meccanici. Mikkel Jensen ha parlato della difficoltà di rimanere concentrato a causa delle condizioni meteorologiche mutevoli, mentre Nico Müller ha riflettuto sulla strategia delle gomme e sull'importanza di guardare al futuro per migliorare le prestazioni.

Anche i piloti della vettura n. 94 hanno offerto le loro prospettive. Loïc Duval ha espresso un misto di frustrazione e orgoglio per la prestazione del team, riconoscendo gli incidenti di gara che hanno influenzato il risultato finale. Paul Di Resta ha elogiato lo spirito di squadra e la preparazione della 9X8, guardando con ottimismo al 2025. Stoffel Vandoorne ha sottolineato la difficoltà della gara e l'importanza di continuare a lavorare per migliorare e competere in prima linea.

In conclusione, la partecipazione del Team Peugeot TotalEnergies alla 24 Ore di Le Mans 2024 ha dimostrato l'affidabilità e la resistenza delle PEUGEOT 9X8 in condizioni estremamente impegnative. Sebbene il risultato finale non sia stato tra i migliori, la performance ha rappresentato un passo avanti significativo per il team, ponendo le basi per future competizioni di successo. Con il sostegno dei fan e la dedizione del team, PEUGEOT guarda avanti con fiducia, pronta a tornare a Le Mans nel 2025 con l'obiettivo di lottare per la vittoria.