Lucchesi jr si aggiudica il Peugeot Competition 208 Rally Cup TOP 2020

Il ventiduenne lucchese Christopher Lucchesi jr. che ha preceduto nell’ordine, al traguardo e nella classifica stagionale, il pavese Davide Nicelli e il promettente trentino Fabio Farina

In una stagione condizionata dalla pandemia prima e dall’annullamento per calamità naturale del Rally Sanremo poi, l’ultimo appuntamento utile della stagione ha visto il forzato forfait per imposizione sanitaria del leader provvisorio del PEUGEOT Competition 208 Rally Cup TOP, lo sfortunato ventiseienne siciliano Alessandro Casella, che si era imposto nelle precedenti gare su asfalto (Ciocco, Targa Florio e Due Valli).

Così il Tuscan Rewind è diventato un duello che valeva il titolo fra Lucchesi e Nicelli. Il toscano è stato il più lesto a scattare, risultando più veloce del rivale di 7”9 sulla prova d’apertura, e allungando a 10” sulla prova seguente. La terza prova speciale in programma, che assegnava i determinanti punti della Power Stage, vedeva i due esattamente alla pari! Da lì in poi era Nicelli a prevalere riducendo sino a 2”3 il suo distacco. Ma sull’ultima prova del rally, Lucchesi tornava ad imporsi bloccando la rimonta dell’avversario e chiudendo con 3”6 di decisivo margine.

CLASSIFICA FINALE 208 RALLY CUP TOP 2020: 1. Christopher Lucchesi jr. 70,5 punti, 2. Davide Nicelli 64,5, 3. Fabio Farina 53, 4. Alessandro Casella 52.