Nissan pronta per il debutto nel primo Misano E-Prix

Il Nissan Formula E Team arriva al Misano World Circuit Marco Simoncelli carico di ottimismo, pronto a sfruttare l'onda dei risultati positivi ottenuti nelle ultime gare,

inclusa una performance eccezionale a Tokyo, per affrontare il sesto e settimo round della stagione 10 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E.

Dopo aver brillato in gare recenti con Oliver Rowland che ha conquistato due pole position e tre podi consecutivi, e un'impressionante rimonta di Sacha Fenestraz a Tokyo, dove ha guadagnato nove posizioni, il team è fiducioso di poter continuare il suo trend positivo. La nuova sfida del circuito di Misano, adattato specificatamente per la Formula E, presenta una pista veloce e tecnica con 14 curve e una chicane strategica che sostituisce una curva ad alta velocità. La gestione dell'energia sarà cruciale, come sottolineato dal team.

Tommaso Volpe, General Manager del Nissan Formula E Team, ha condiviso il suo entusiasmo per il ritorno della Formula E in Italia, un evento che assume un significato particolare data la forte presenza italiana nel team. "La nostra performance nelle ultime tre gare è stata forte. Abbiamo dimostrato che la nostra auto è competitiva su diversi tipi di circuiti e questo è incoraggiante per Misano, che offre un layout veloce e ampio, ideale per mettere in luce la nostra strategia di gara," ha dichiarato Volpe.

Oliver Rowland ha espresso soddisfazione per le recenti performance del team e l'importanza di mantenere il focus: "Le ultime settimane sono state fantastiche per noi, ma dobbiamo continuare a lavorare sodo e mantenere questo slancio."

Sacha Fenestraz, che ha avuto un inizio di stagione più turbolento, rimane ottimista: "La stagione non è iniziata come speravo, ma abbiamo lavorato duro per migliorare e sono fiducioso per il weekend di gara a Misano. È una pista che promette di essere tecnicamente sfidante, ma sono pronto a lottare per i punti."

Inoltre, il giovane Caio Collet avrà l'opportunità di guidare durante la sessione FP0, offrendo un'importante chance di acquisire esperienza prima dell'inizio ufficiale delle qualificazioni.

Con un team così focalizzato e determinato, il Nissan Formula E Team si appresta a lasciare un segno significativo sul circuito di Misano, mirando a consolidare la sua posizione nel campionato con un altro fine settimana di successi.