Peugeot Competition 208 rally cup top Lucchesi si aggiudica il rally di Roma

Un difficile, intenso, esaltante Rally di Roma Capitale ha dato il via alla seconda e decisiva fase del PEUGEOT COMPETITION 208 Rally Cup TOP 2021. Il rally romano, in cui si sono incrociati i protagonisti del Campionato Italiano Rally Sparco e quelli del Campionato Europeo Rally FIA, è stato ancora una volta trionfale per le nuove PEUGEOT 208 Rally 4 che si sono imposte fra le due ruote motrici grazie allo spagnolo Bassas, ma per gran parte della gara al vertice ci sono state quelle dei piloti italiani, ed in particolare quella di Christopher Lucchesi jr. Peccato che il giovane e velocissimo toscano abbia perso tempo nella parte finale del rally capitolino. Il che non gli ha comunque impedito di vincere sia fra gli iscritti al PEUGEOT COMPETITION 208 Rally Cup TOP che ai fini del Campionato Italiano Rally 2 Ruote Motrici.

Il pilota di Lucca, classe 1999, è stato autore di una prova maiuscola firmando subito il miglior tempo fra tutte le due ruote motrici in gara ad ex-aequo con la 208 gemella affidata da PEUGEOT Italia ad Andrea Nucita. Poi, dalla terza prova speciale e sino al termine della prima tappa, Christopher è rimasto al comando in splendida solitudine. Nella seconda giornata il giovane toscano è riuscito brillantemente a mantenersi a lungo in lizza per il successo nonostante l’esigenza di non mettere a rischio il suo primato nel PEUGEOT COMPETITION. Pur avendo perso oltre 1’ sulla terz’ultima prova speciale, Lucchesi ha conservato il successo ai fini del PEUGEOT COMPETITION ed il suo piazzamento nella classifica assoluta lo ha fatto anche avvicinare al vertice nella corsa al titolo del Campionato Italiano Rally 2 Ruote Motrici.

Alle sue spalle eccellente prestazione di Nicola Cazzaro, un debuttante che sta crescendo gara dopo gara, che è riuscito a strappare il posto d’onore finale a Fabio Farina. Il trentino, altro giovane di grande talento, ha deciso di completare la sua stagione con la “vecchia” PEUGEOT 208 R2B aspirata, ma è riuscito ad esprimersi a livelli vicini a quelli delle più competitive 208 Rally 4 dotate di motore turbo.

Nonostante qualche difficoltà, Farina è così riuscito a conservare il primato nella classifica generale del PEUGEOT COMPETITION 208 Rally Cup TOP 2021, con 7 lunghezze di vantaggio su Farina.

Grande rammarico, invece, per Jacopo Trevisani. Il bresciano è stato a lungo fra i grandi protagonisti del rally, ma sul finire è stato costretto al ritiro.

Classifica generale del PEUGEOT COMPETITION 208 Rally Cup TOP (dopo 4 gare di 7)

1. Farina 68 punti, 2. Lucchesi 61; 3. Cazzaro 31, 4. Santini 16; 5. Bondioni 14; 6. Straffi 12; 7. Trevisani 3.