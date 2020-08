PEUGEOT Competition 208 Rally Cup TOP, si riparte dal Ciocco

Il PEUGEOT Competition 208 Rally Cup TOP - massima serie dei trofei PEUGEOT per i Clienti sportivi, giunti alla 41a edizione consecutiva – è di solito il primo a partire: è invece l’ultimo in questa stagione agonistica sconvolta da ogni punto di vista dalle conseguenze della pandemia.

Per il 208 Rally Cup TOP sarà una partenza speciale, visto che il primo confronto fra i protagonisti avverrà in Garfagnana al Rally Il Ciocco, cioè nella terra di nascita del pilota d’eccellenza di PEUGEOT Italia, Paolo Andreucci.

Non solo, proprio Paolo Andreucci debutterà in questa occasione al volante della nuova PEUGEOT 208 Rally 4, destinata a primeggiare nella categoria delle due ruote motrici e a continuare la lunga tradizione di vittorie della PEUGEOT 208 R2B, campione in carica fra le due ruote motrici. Il pluricampione d’Italia con le vetture del Leone ripercorre così quanto già fece nel 2013 proprio con la vettura attualmente principale protagonista del PEUGEOT Competition.

Come di consueto il 208 Rally Cup TOP sarà teatro di una sfida che richiama alcuni fra i migliori piloti italiani, specie i più giovani, ma in questa edizione avrà una formula differente che prevede – per contenere impegno e costi - un calendario ridotto a quattro rally: i tre finali comuni per tutti (Sanremo e Due Valli su asfalto e Tuscan Rewind su terra), mentre ciascun protagonista potrà scegliere come prima gara il Rally Il Ciocco o in alternativa il Rally Targa Florio, entrambi su asfalto.

Per valorizzare le prestazioni degli iscritti è previsto un punteggio a tre fattori, basato sulle classifiche stralcio delle sole PEUGEOT 208 R2B presenti nelle singole gare. Al consueto punteggio in base al piazzamento effettivo nella classifica finale di gara di tutte le 208 R2B al via, si sommano infatti i punti della Power Stage (sempre la terza prova speciale di ogni appuntamento) per i primi tre piloti iscritti alla serie e un punteggio uguale per tutti corrispondente al numero di 208 R2B al via.

Fra i protagonisti annunciati dell’edizione 2020 del 208 Rally Cup TOP da segnalare in particolare tre giovani già messisi in evidenza con la vettura nel 2019: Davide Nicelli (terzo nel 2019 e attuale leader del Tricolore 2RM), Alessandro Casella e Christopher Lucchesi.

208 RALLY CUP TOP IN BREVE