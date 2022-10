Peugeot Competition - a Verona poker per Fabio Farina nel 208 Rally Cup top

Il Rally Due Valli, ultima prova del Campionato Italiano Assoluto Rally, è stata una vera apoteosi per Fabio FARINA

che con il suo navigatore Gabriele ZANNI ha dominato nella classifica tricolore delle due ruote motrici firmando la quarta vittoria consecutiva nel PEUGEOT COMPETITION 208 Rally Cup TOP 2022, di cui si era già laureato campione con una gara di anticipo.

Il ventiseienne pilota di Trento ha così completato una stagione eccezionale come spiegato chiaramente i suoi numeri. Sette gare e sette podi con quattro vittorie, due secondi e un terzo posto, che per inciso gli hanno fruttato non solo l’apprezzamento di tutti ma anche premi per ventimila euro.

Il trentino ha impiegato solo due prove speciali per salire al vertice della graduatoria e da lì non si è più mosso nonostante una concorrenza numerosa (23 le Rally 4 al via di cui ben 20 erano PEUGEOT 208) e agguerrita che gli è rimasta vicinissima fino ad oltre metà gara.

La svolta nel primo passaggio sulla celebre prova Cà del Diavolo, nome che è tutto un programma, dove Farina ha definitivamente allungato, tanto da concludere con oltre 50” su Michele CORIGLIE, 1’12” su Nicola CAZZARO, 2’27” su Christian TIRAMANI e 5’09” su Emanuele FIORE: al traguardo sette le PEUGEOT 208 Rally 4 ai primi sette posti di categoria!

Con i risultati del Due Valli, Nicola CAZZARO si conferma al secondo posto stagionale mentre Christian TIRAMANI finisce terzo e vincitore fra i piloti Under 23.

Classifica finale del PEUGEOT COMPETITION 208 Rally Cup TOP 2022: 1. Farina 80 punti, 2. Cazzaro 60, 3. Tiramani 52; 4. Fiore 42, 5. Santero 39, 6. Giovanella 14, 7. Bottarelli 12.